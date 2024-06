Luisa Sonza chama atenção ao posar em clima de romance com o novo namorado

Luisa Sonza chama atenção ao se exibir de costas em novas fotos enquanto aproveita um momento de intimidade com seu novo namorado

Nesta terça-feira, 18, Luisa Sonza usou as redes sociais para compartilhar alguns cliques de um dia no parque na companhia do seu novo namorado, o médico português Luís Ribeirinho. Embora esteja cada vez mais discreta sobre sua vida pessoal, a cantora chamou bastante atenção ao surgir em clima de romance nos registros com o amado.

Através de seu perfil no Instagram, Luisa abriu um álbum de fotos dos momentos de descanso ao lado de seu namorado. Nas imagens, a cantora aparece posando com um biquíni preto bem fininho enquanto aproveita o sol para renovar seu bronzeado à beira de uma lagoa em um parque, usando um lenço na cabeça e óculos escuros.

Na sequência, Sonza incluiu uma foto ao lado do namorado, Ribeirinho, que preferiu não mostrar o rosto e apareceu abraçando a cantora no registro. Para finalizar o álbum de fotos, ela brincou com o sucesso de sua nova música, ‘Sagrado Profano’, compartilhando alguns memes sobre essa nova fase em sua carreira.

Na legenda, Luisa não comentou sobre o romance e revelou apenas que está se preparando para lançar uma versão acústica da canção: “Número 1. Vai ter versão acústica no piano dessa, beijos”, Sonza celebrou o sucesso e ganhou muitos elogios nos comentários, tanto pela música, quanto pela beleza nos registros reveladores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUÍSA SONZA (@luisasonza)

“Hitando e vivendo bem né, mãe?”, brincou uma seguidora. “Quando o assunto é ser a maior, você domina!”, exaltou mais um. “E esse boy misterioso?”, uma seguidora pediu mais detalhes sobre o romance. Vale lembrar que, apesar de ser discreta sobre seu novo relacionamento, Sonza levantou rumores sobre o affair desde o início do ano.

Segundo o colunista Leo Dias, os dois passaram o réveillon juntos e estão vivendo um romance há alguns meses. Ribeirinho mora na Alemanha e vem ao Brasil com frequência para visitar Sonza, que também já conheceu o país do amado. Ela não assumia um relacionamento desde que se separou de Chico Moedas em 2023.

Luisa Sonza relata emoção ao conhecer ídolos:

A cantora Luiza Sonza realizou um grande sonho na noite de segunda-feira, 29! Através de seu Instagram oficial, a artista, que esteve no Rio de Janeiro, revelou que finalmente conheceu a dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó, de quem é muito fã. O encontro com os famosos aconteceu nos bastidores de um evento e foi compartilhado nas redes sociais.

Visivelmente emocionada, Luisa fez questão de contar a novidade em primeira mão para seu pai durante uma ligação. Ao relatar o encontro, ela não conseguiu segurar o choro e confessou que estava muito feliz: "Quero chorar... pai você não vai acreditar! Conheci o Chitãozinho e Xororó e estou chorando, eles são menores que você”, disse.