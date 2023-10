Luísa Sonza, Anitta e Ludmilla: Entenda o que as cantoras têm em comum

Luísa Sonza deu o que falar na web após ser flagrada aos beijos com uma de suas bailarinas; cantora não foi a única

Luísa Sonza (25), Anitta (30) e Ludmilla (28) são grandes nomes da música no cenário brasileiro. Além do sucesso na carreira artística, as cantoras também compartilham outras coisas em comum. Luísa Sonza deu o que falar na web após ser flagrada aos beijos com Mariana Maciel, mas não foi a única artista que já ficou com uma de suas bailarinas. Entenda os casos das cantoras.

Luísa Sonza foi flagrada em uma balada de São Paulo aos beijos com uma de suas bailarinas, Mariana Maciel. As imagens do momento de romance foram divulgadas pelo jornalista Leo Dias, na última segunda-feira, 16. Antes de ser clicada com a colega de trabalho, a cantora virou assunto na web após revelar, durante o programa Mais Você, ter sido traída pelo ex-namorado, Chico Veiga (27).

Anitta foi outra cantora de sucesso que também viveu caso com uma de suas dançarinas, Ohana Lefundes. Apesar da troca de carícias e selinhos nos palcos, a relação não passou de algo casual, como revelou a bailarina em entrevista ao canal de Patricia Ramos no YouTube: "A gente é muito resolvida em relação a essas loucuras de beijar quem quiser e de ser livre para esse tipo de coisa. [...] Estamos em uma festa e rola um 'quero te beijar' e outro 'quero te beijar'".

Ludmilla também ficou conhecida por seu romance com Brunna Gonçalves (31), com quem está casada há mais de três anos. Antes de se apaixonar pela bailarina , a artista conheceu a atual esposa em seu corpo de dança. De acordo com informações do portal Metrópoles, em 2015 a dançarina fez um teste para participar da equipe da cantora.