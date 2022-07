Luísa Sonza abre álbum de fotos ao lado da família em Tuparendi: ''Meu lugar''

A cantora Luísa Sonza dividiu fotos da viagem para a sua cidade natal na companhia da família

Luísa Sonza encantou os seus seguidores nesta sexta-feira, 8, ao abriu um álbum de fotos raro ao lado da sua família.

A cantora resolveu relembrar a viagem para a sua cidade natal, Tuparendi, no Rio Grande do Sul, durante o seu aniversário de 23 anos.

Nas imagens, a artista aparece na companhia da mãe, Eliane Gernoff, do pai, Cezar Luiz, e da irmã, Sofia.

"Mesmo morando no mundo sei bem onde é o meu lugar. Só sabe pra onde vai quem sabe de onde vem. Recarreguei as energias nesse mês do meu aniversário e tô pronta pra essa nova fase", declarou ela.

Em seguida, Luísa transbordou amor pelo local. "Te amo casinha, te amo colônia, te amo interior. Como sempre, volto logo! Vou só ali dominar o mundo rapidinho :)", completou.

