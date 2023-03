Luisa Mell chama cantor famoso de lindo e gostoso e internet reage

Apresentadora e ativista animal Luisa Mell está solteira desde 2021, quando terminou seu casamento com Gilberto Zaborowsky

A apresentadora e ativista animal Luisa Mell (44) decidiu incendiar a internet ao elogiar publicamente o cantor Baco Exu do Blues (27) nesta terça-feira, 28. Depois de que o rapper falou sobre o look básico que usou para o festival de música Lollapalooza, afirmando que era bonito mesmo sendo básico, a famosa fez questão de deixar seu comentário elogiando o artista.

“Lindo e gostoso. Pode ir com a roupa que quiser… e quem não é lindo, nem gostoso, também pode”, escreveu a apresentadora e ativista, na publicação que a página Nana Rude fez em seu perfil oficial no Instagram, colocando a resposta de Baco para os comentários sobre sua roupa.

O comentário de Luisa deixou os internautas bastante empolgados, gerando inúmeras reações engraçadas. “Veio na voadora”, brincou uma. “Olha, mãe, como a Luisa está no baile”, comentou um outro. “Olha! Ela não gosta só de cachorro, gosta de gato também”, exaltou um terceiro usuário. Mell está solteira desde 2021, quando anunciou a separação de Gilberto Zaborowsky, alegando traição e violência psicológica por parte do ex-marido, com quem ficou 10 anos casada.