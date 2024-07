Luisa Arraes lamenta morte da avó: "Foi em paz nos braços de nossa família"

A atriz Luisa Arraes usou as redes sociais para lamentar a morte de sua avó, Magdalena Arraes, de 95 anos, que faleceu por causas naturais

A atriz Luisa Arraes usou as redes sociais para dividir uma triste notícia com os seguidores. A artista falou sobre a morte de sua avó, Magdalena Arraes, de 95 anos. Viúva do ex-governador Miguel Arraes e primeira-dama de Pernambuco por três vezes, ela faleceu em Recife por causas naturais.

"Hoje partiu nossa vovó a-Mada. Foi em paz nos braços de nossa família, sempre rodeada de amor", escreveu a neta, Luisa. Virgínia Cavendish, de 53 anos, mãe de Luisa, também homenageou Magdalena. "Mada, maravilhosa, descanse em paz", escreveu, com emojis de diamantes.

Segundo informações divulgadas pelo G1, o velório acontece nesta sexta-feira (12), às 8h, na capela do Cemitério de Santo Amaro, no Centro do Recife. O sepultamento será realizado no mesmo local, às 11h.

Magdalena era professora de latim no Rio de Janeiro e, durante uma viagem em Paris, conheceu Miguel Arraes, então prefeito do Recife. Ela foi a segunda esposa do político, que ficou viúvo de Célia de Souza Leão em 1961. Juntos, tiveram dois filhos: Mariana e Pedro Arraes.

Luisa Arraes é filha da também atriz Virgínia Cavendish com o cineasta Guel Arraes, que é herdeiro do ex-governador com a primeira esposa.

Luisa Arraes lamenta morte da avó (Reprodução/Instagram)

