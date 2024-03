Ludmillah Anjos destaca representatividade em Encantado's: 'Uma série onde você se vê'

Durante coletiva de imprensa, a atriz Ludmillah Anjos comentou um pouco mais sobre retornar para mais uma temporada da série Encantado's

Nesta terça-feira, 12, a segunda temporada da série Encantado´s estará disponível no catálogo do Globoplay. A trama promete ser repleta de samba, humor e emoção. A atriz e cantora Ludmillah Anjos integra o elenco da atração. A CARAS Brasil participou do lançamento da nova fase da trama, onde ela comentou mais sobre sua personagem e representatividade dentro da história: "Uma série onde você se vê".

Na trama, Ludmillah interpreta Crystal, rainha da bateria da Joia e estoquista do mercado. A história se passa em Encantado, bairro localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro. A atriz além de elogiar a série, ainda fala da importância de estar em um produto audiovisual onde a maior parte do elenco é composto por pessoas negras.

"É muito importante para mim como mulher periférica me ver sendo relatada. A importância dessa série é muito além, você se ver uma mulher bonita com sua estrutura física que você nasceu. Toda equipe que sempre nos coloca no lugar de cuidado e riqueza. De sermos rainhas. Isso é muito importante", declara.

Ludmillah comenta que sempre recebe comentários positivos com relação a série: "Uma vez eu fui em uma festa na comunidade e uma menina me disse que se via em Crystal, porque Crystal tinha o estereótipo da mulher bocuda, da que fala mesmo, ela se vê nisso. Isso para mim é muito importante, estar dentro de uma série onde você se vê".

Durante a coletiva, a atriz aproveitou para elogiar a parceria com Luellem de Castro, que interpreta Ana Shaula: "Elas são uma dupla fervorosa, elas se falam pelo olhar e pelo sorriso. Elas se entendem. Ela [Ana Shaula] pega um pouco dessa carga elétrica que Crystal tem e fica uma junção babadeira. Deu match".