Ludmilla se justifica após zoar Simaria e manda apoio para a sertaneja

Ludmilla usa as redes para elogiar Simaria e se explicar após zoar vídeo de momento delicado da amiga

CARAS Digital Publicado em 20/06/2022, às 13h40

O nome de Simaria (40) praticamente não saiu da boca dos internautas desde a festa de aniversário dela, que rolou na segunda-feira, 13.

Logo após o evento, viralizou, no Twitter, uma entrevista dela com Leo Dias (47), que chamou atenção pela aparente fragilidade da cantora. Depois disso, ela até anunciou uma pausa em sua carreira para cuidar da saúde mental.

Na intenção de fazer uma piadinha leve, Ludmilla (27) recriou uma cena do vídeo. Porém, a brincadeira acabou sendo vista como de mau gosto.

Após as críticas, a esposa de Brunna Gonçalves (30) concordou que não devia ter feito isso e decidiu se retratar.

No Twitter, ela explicou o motivo de ter feito isso e demonstrou muito apoio para a dupla de Simone (38). “Mandando todo meu amor pra minha amiga Simaria, que há anos é luz na minha vida e já me proporcionou muitas risadas”, começou.

“Vi o vídeo dela com o Leo fora do contexto, apenas o trecho que virou meme, que todo mundo estava brincando! O David [Brazil (52)] me chamou pra recriar, zero intenção de magoar e nem de longe imaginei qual seria o contexto completo. Em nenhum momento eu havia visto maldade ou imaginei que pudesse ser interpretado dessa forma, até eu fazer”, explicou em seguida.

“Saúde mental não é brincadeira e eu jamais brincaria com algo do tipo. Te amo e tô com você, Simaria!”, garantiu Lud ao final.

Confira os tweets em que Ludmilla se justifica após ter zoado Simaria e demonstra apoio para a amiga: