Ludmilla se diverte ao provocar Brunna Gonçalves: ''Brinca com tudo menos com a comida dela''

Ludmilla publicou um vídeo divertido enquanto irritava a esposa, Brunna Gonçalves durante o café da manhã

CARAS Digital Publicado em 22/06/2022, às 15h10

Nesta quarta-feira, 22, Ludmilla (27) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento engraçado que viveu ao lado da esposa, Brunna Gonçalves (30).

A cantora publicou um vídeo onde ela aparece irritando a amada durante o café da manhã, enquanto comia um pouco do alface dela.

"Irritando a Brunna no café da manhã. Tava comendo um pouco do alface dela, aí percebi que estavam gravando... Hora de aloprar", dizia a narração do vídeo enquanto Ludmilla pegava a comida do prato da esposa.

Ao perceber, Brunna olhou feio para a amada e reclamou: "Tá pegando meu alface todo cara! Divide!",disse Brunna enquanto Ludmilla dizia: "Deixa esse pra mim… ". Por fim, Brunna percebeu que estava sendo filmada e caiu na risada.

Na legenda, Lud ainda seguiu brincando: "Brinca com tudo menos com a comida dela, quem mais é assim?". Brunna não perdeu tempo comentou: "Já de manhã essa perturbação mano. Olha eu nem seu mais o que fazer com você!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Brincadeira com comida é sério, da briga real", escreveu um. "Não aguento você Lud", falou outro. "Não aguento com vocês", disse um terceiro.

Confira o vídeo de Ludmilla fazendo uma brincadeira irritante com Brunna Gonçalves: