Ludmilla recebe medalha na Câmara do Rio após bater recorde de doação de sangue com campanha

Ludmilla será agraciada com a maior honraria do Legislativo carioca pela campanha que fez lotar o HemoRio

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro vai entregar nesta quinta-feira, 24, para Ludmilla a Medalha de Mérito Pedro Ernesto, maior honraria da Casa. A homenagem, proposta pelo vereador Felipe Boró, é pela campanha de doação de sangue que a cantora capitaneou para o seu show Numanice.

“Como vereador, sinto-me honrado em poder reconhecer publicamente essa nobre ação, que reflete o melhor da nossa sociedade. A medalha representa o nosso sincero reconhecimento por esse gesto honroso que contribui para salvar vidas e estimula tantos outros a seguirem esse exemplo”, afirmou.

Ludmilla falou sobre a emoção de receber essa homenagem e dedicou à medalha aos fãs: “Eu acho que a gente não tem noção perfeita do que a gente acabou fazendo naquela ação. Muitas pessoas foram positivamente afetadas. Quero agradecer a vocês, a todos que foram lá doar”.

“Ter esse reconhecimento agora, de pessoas que estão à frente da nossa cidade, com certeza vai entusiasmar outras pessoas a continuarem fazendo essas doações” concluiu ela cantando um trecho da sua música “Eu estive aqui”, arrancando aplausos dos fãs que acompanhavam a cerimônia.

Ludmilla havia prometido um ingresso para a apresentação a quem doasse sangue. Em 3 dias, foram mais de 2 mil bolsas arrecadadas. No primeiro dia, o Hemorio teve de fechar os portões, tamanha a demanda de pessoas querendo participar. O 5 de julho acabou batendo o recorde de doadores, com 550 bolsas.

Ao todo, foram 2.015 bolsas de sangue. Como cada uma dá para 4 pacientes, 8.060 puderam ser beneficiadas com a campanha. A cantora não esqueceu dos funcionários do Hemorio e liberou 200 entradas do Numanice para todo mundo que trabalhou na maratona.

"Teve ingresso para eles, sim. E eles mereceram muito, já que foi muito trabalho, muitas doações nesses dias", contou Luiz Amorim.

