Ludmilla presenteia a mãe com carro de luxo avaliado em $240 mil

Poderosa! A mãe de Ludmilla recebeu carro importado da filha e valor do presentão impressionou os fãs

Na tarde desta sexta-feira, 20, a cantora Ludmilla (27) resolveu fazer uma surpresa para a mãe e presenteá-la com um carro de luxo.

Como uma forma de gratidão, a namorada de Brunna Gonçalves (31), deu para a matriarca um carro importado e dividiu o momento com os fãs em um vídeo compartilhado em seu perfil no Instagram.

O modelo do veículo é um Eclipse Cross automático que, segundo preço sugerido no site da marca, custa a partir de R$ 239.990,00, na versão zero km.

Com direito a muito suspense, a funkeira entregou as chaves do carro na mão de Dona Silvana (46) que ficou sem acreditar no presente: "Eu sempre quis um carro assim", disse ela.

Ainda recentemente, a cantora Ludmilla aproveitou a tarde de sol no Rio de Janeiro, para renovar o bronzeado ao lado da esposa e amigos.

Recentemente, a mãe da cantora Ludmilla, Silvana Oliveira, foi vista abraçada ao marido, Renato Araújo, exibindo as curvas em um vestido decotado.

O clique foi tirado em um ensaio de carnaval, na quadra da Beija-Flor, em Nilópolis, e mostra Silvana transparecendo felicidade e descontração.

O casal oficializou o matrimônio em 2021, em uma cerimônia à beira da praia no Caribe, que pegou os fãs de surpresa e desde então, fazem raras aparições em clima de romance.