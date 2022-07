Ludmilla preocupa os fãs ao revelar que o Numanice está ameaçado; entenda

Perrengue! Ludmilla conta que seu show está ameaçado após outra pessoa registrar a marca 'Numanice'

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 15h44

Ludmilla (27) deu um baita susto nos internautas na noite da última quinta-feira, 14, ao revelar o perrengue pelo qual está passando.

Fazendo muito sucesso com sua era de pagode, a cantora descobriu que Numanice, o nome que deu para o álbum, já está registrado!

Em seu Twitter, ela contou o que está rolando com muito bom-humor e pediu energias positivas ao fãs para resolver o problema.

“Ô gente, corre aqui que eu tenho uma fofoca pra vocês. Nosso culto Numanice está ameaçado!”, começou. “Me contaram aqui que outra pessoa registrou a marca ‘Numanice’”, explicou em seguida.

“Já estou correndo aqui pra resolver com a minha equipe, mas quero que vocês mandem muita energia positiva. A nossa pregação não pode acabar! O dono da marca está de boa, mas uma coluna me procurou hoje com essa notícia, justo quando eu tava pra anunciar mais um babado pra vocês”, pediu a esposa de Brunna Gonçalves (30).

“Pode uma coisa dessa? Enfim, em breve espero voltar com boas notícias. O nosso pagodinho já virou religião! Vai dar tudo certo meu povo, fé no pai”, disse com muito otimismo ao final.

Sempre bem-humorada, é claro que Lud não perdeu a piada depois de expôr a situação toda. “Lista de convidados pro próximo Numaraiva. Se você quer ir, deixe aqui seu nome”, brincou.

Vale lembrar que Maiara (34) e Maraísa (34) passaram por uma situação semelhante com o álbum que possuem com Marília Mendonça (1995-2021). A dupla sertaneja teve que mudar a marca de Patroas para Festa das Patroas.

Confira o post em que Ludmilla revela que o Numanice está ameaçado: