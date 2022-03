Lucio Mauro Filho homenageia o pai no dia em que ele faria 95 anos: ''Saudade eterna''

O ator Lucio Mauro Filho resgatou um clique ao lado do pai, Lucio Mauro, e prestou um bela homenagem para o artista

CARAS Digital Publicado em 15/03/2022, às 16h22

Lucio Mauro Filho (47) usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem para o pai, Lucio Mauro (1927 - 2019).

Em seu Instagram, o ator relembrou uma foto em que aparece abraçado com o pai, e contou que nesta segunda-feira, 14, ele faria 95 anos se estivesse vivo.

"Dia do aniversário do velho Lucio e eu queria que esse relógio do tempo voltasse, só pra me colocar de novo nesse abraço. Tivemos tempo para tudo, mesmo assim foi pouco, tamanho era nosso amor e amizade", começou ele.

Em seguida, Lucinho falou sobre a saudade que ele e a família sentem de Lucio Mauro. "Cada vez mais vejo meu pai em mim. O vejo nos seus netos. Ontem a pequena Liz, que tão pouco tempo curtiu com ele, pegou sua foto, acariciou e disse: "Que saudade do vovô." Saudade do que ela nem viveu. E mesmo assim sente. Tamanha é sua presença em nossas vidas, em nossa memória, em nossos corações", contou.

O ator finalizou a homenagem fazendo um agradecimento ao pai e se declarou. "Hoje, aos 95 anos de seu nascimento, só posso dizer muito obrigado meu pai. Presente mesmo, foi nascer teu filho. Saudade eterna meu velho! Te amo!", completou.

Confira a publicação do artista: