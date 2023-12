Lucio Mauro Filho faz rara aparição com a esposa, Cíntia Oliveira

Em rara aparição juntos em público, Lucio Mauro Filho e a esposa, Cíntia Oliveira, são flagrados em um aeroporto do Rio de Janeiro

O ator e humorista Lucio Mauro Filho fez uma rara aparição em público ao lado da esposa, Cíntia Oliveira. Os dois foram flagrados pelos paparazzi enquanto circulavam pelos corredores de um aeroporto no Rio de Janeiro ao desembarcarem de uma viagem.

Discretos com a vida pessoal, eles foram vistos com suas bagagens enquanto conversavam nos corredores. Vale lembra que eles estão casados há 25 anos e são pais de três filhos: Bento, de 19 anos, Luiza, de 17 anos, e Liz, de 4 anos.

Cíntia Oliveira é empresária, agente e consultora de uma agência de publicidade. Ela também tem uma produtora com o marido.

Fotos: Bento / AgNews

Veja a declaração de amor de Lucio Mauro Filho para Cíntia Oliveira:

Ao completar 25 anos de relacionamento com Cíntia Oliveira, Lucio Mauro Filho fez uma declaração de amor para a esposa nas redes sociais. "25 anos ao lado da minha Cici, enfrentando todos os desafios, dividindo todas as felicidades, vivendo o amor na plenitude. Desde o começo, desconfiei que seguiríamos juntos. É um amor inexplicável, que me completa, me define. Os melhores momentos, as maiores conquistas, tudo isso vivi a seu lado. Continuo te olhando para com admiração e desejo. Os melhores presentes da minha vida, foi você me proporcionou: Liz, Luiza e Bento. Jamais teria o sucesso que tenho se não fosse por você. Minha maior fã, que tanto luta por mim, para que minha carreira seja sólida e eu, um profissional respeitado. E eu sou seu maior fã", disse ele.

E completou: "Que mulher foda, parceira leal, super mãe. Amor da minha vida, que bom que tivemos essa surpreendente brecha nas nossas agendas tão complexas, para podermos vir aqui nesse lugar especial, comemorar a vitória do nosso amor. Não existem palavras que possam definir tudo que sinto por você. Metade da minha vida, literalmente. Te Amo!".