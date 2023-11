Luciele Di Camargo manda recado subliminar e Graciele Lacerda reage: 'Cuidado'

Em meio a polêmicas na família, Luciele Di Camargo manda recado misterioso e noiva de Zezé comenta

A irmã de Zezé Di Camargo, Luciele Di Camargo, mandou mais um recado misterioso em sua rede social. Após postar uma frase reflexiva em seus stories, a famosa então publicou um vídeo falando rapidamente outro recado subliminar.

A esposa do ex-jogador Denilson então falou que, "é impossível agradar a todos e que o mais importante é completamente desnecessário", deixando os seguidores com dúvida com o que estaria querendo dizer.

"Cuidado com o efeito manada!", alertou a atriz. Nos comentários, os seguidores então reagiram, inclusive, Graciele Lacerda curtiu o post e deixou mãos em sinal de oração. "Não entendi nada", falaram várias pessoas.

Ainda nesta quinta-feira, 09, a noiva de Zezé Di Camargo fez um longo desabafo prometendo e revelando detalhes do que está acontecendo com ela desde que está sendo acusada de ter feito um perfil fake.

A confusão na família Camargo começou após a revelação de que vários membros da família usavam perfis falsos para atacar uns aos outros nas redes sociais. A situação fugiu de controle após a revelação de que Graciele Lacerda, noiva do sertanejo, estaria por trás de um desses "fakes".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciele Camargo (@lucieledicamargo)

Wanessa e Camilla Camargo pedem o fim das polêmicas

Em um desabafo publicado na noite desta quarta, Wanessa e Camilla Camargopediram o fim das especulações envolvendo a família. "Antes de mais nada, queríamos deixar claro que somos uma família que realmente se ama e se respeita. Que é perfeita? Jamais! Mas houve uma separação entre um homem e uma mulher, mas não entre um pai, uma mãe e seus filhos. Independente desse amor incondicional que temos tanto pela nossa mãe, quanto pelo nosso pai, e o respeito que a gente tem, e eles sabem, as pessoas podem questionar, mas ambos sabem do amor e do respeito que temos por eles, está rolando uma coisa muito injusta com relação ao nosso pai", começou a Camilla.

Wanessa seguiu: "Estão desmerecendo ele como pai, como presença e apoio na nossa vida, e a gente não tem isso como verdade. Em todos os momentos da minha vida que eu precisei do meu pai, ele esteve presente, me acolheu e me abraçou. Sei que ele fez isso com a Ca, sei que ele fez isso com o Igor. Ele faz. Essas pessoas e veículos midiáticos que estão se aproveitando de polêmicas, das pessoas julgando e apontando o dedo como se elas fossem perfeitas... Não façam isso, porque não é justo! Meu pai é um pai extremamente carinhoso, extremamente generoso com todos, alicerce de todo uma família", garantiu.