Luciele di Camargo reage após desabafo de Graciele Lacerda: "Não posso concordar"

Luciele di Camargo reage após desabafo de Graciele Lacerda e diz que "um erro não justifica o outro", ela deixou mensagem nesta segunda, 11

A atriz Luciele di Camargo, irmã de Zezé di Camargo, criticou Graciele Lacerda publicamente. No desabafo em que ela se pronunciou nas redes sociais, a esposa de Denílson deixou uma mensagem corajosa.

"As pessoas precisam aprender que quando apontamos o dedo para uma outra pessoa, outros três estão apontados para nós", começou ela que deixou sua opinião sobre o caso.

"Não digo que meu irmão não errou, não posso também concordar que um erro justifica outro, aliás, quem é da intimidade sabe muito bem das dificuldades vividas por ele, e o quão difícil foi tomar a decisão de recomeçar. Agora gostaria de saber onde está decretado que ele não podia recomeçar?", questionou.

Luciele di Camargo ainda defendeu o irmão das críticas. "Essas pessoas que vem julgar, pensam que são uns alecrim dourados e esquecem que o julgamento é de Deus. Aprendam a viver a vida de vocês e usem menos o dedo, tanto pra apontar como para teclar. Já estou esperando os haters sem noção ‘gorar’ meu casamento e já digo logo, sai de ré satanás", afirmou.

Veja:

Desabafo de Luciele di Camargo

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Com cara de choro, Graciele Lacerda se pronuncia

A noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, fez um novo pronunciamento em sua rede social após admitir em uma entrevista para o Domingo Espetacular neste domingo, 10, que foi a criadora do perfil fake que fez comentários ofensivos aos familiares do sertanejo.

Depois de explicar o motivo de ter criado a conta e ter alegado não ser autora dos comentários, a influenciadora digital, que perdeu um contrato de trabalho diante da polêmica, surgiu emocionada falando da situação em seus stories.

"Tava bastante emocionada depois da entrevista, eu e Zezé, a gente se emocionou muito se abraçou, enfim, foram dias muito sofridos pra mim, as pessoas não têm noção do que eu passei, mas enfim, pra quem tava me cobrando pra eu poder falar, hoje eu falei na entrevista... É isso, não tô acusando ninguém, não vou fazer o que fizeram comigo, jamais vou fazer isso, a justiça tá aí pra isso, vai ser tudo feito na justiça, não quero mais falar desse assunto", declarou a musa fitness.