Luciele Camargo revela ultimato que deu para Denilson: “Eu não preciso disso”

Luciele Camargo revela ultimato que deu para Denilson; casal quase se separou na época

A atriz Luciele Di Camargo revelou detalhes de sua relação com Denílson. Segundo ela, tudo aconteceu rápido e em poucas semanas de relacionamento os dois já esperavam o primeiro filho. As revelações foram para o podcast Mãe Tá Off.

Só que ela acabou perdendo o bebê, algo que fez o casal planejar com cuidado a segunda gestação. “Nós estávamos nos relacionando há pouco mais de um ano, tínhamos acabado de ficar noivos e estávamos planejando nos casar em breve. Achei que era uma boa esperar”, explicou.

Foi então que ela avisou que queria ser mãe. “Chegou um dia que eu falei para ele que iria estipular três meses de prazo para engravidarmos. Parei de usar qualquer método contraceptivo e no terceiro mês de nossa tentativa descobri que estava grávida”, relembrou.

Luciele di Camargo então lembrou um ultimato que deu para o marido. Segundo ela, o comentarista esportivo ainda era muito ligado aos pais e tinha dificuldade em construir uma vida ao seu lado. “Nós nos casamos, a Maria Eduarda estava para nascer e ele continuava indo à casa dos pais todos os dias. Ele saía do trabalho, ia direto para lá e voltava de banho tomado”, contou.

“Certo dia, cheguei para o Denilson e disse: ‘Eu não preciso disso. Sou mulher para ter minha filha sozinha. Ou você vai lá e busca todas as suas coisas e muda esse seu roteiro e esteja aqui ou você vai e não precisa mais voltar’”, relembrou ela.

Luciele di Camargo e Denilson são casados há 13 anos. Eles tem dois filhos.

Luciele Di Camargo comemora seu aniversário de casamento

Em maio deste ano, Luciele Di Camargo e Denílson comemoraram mais um ano de casados! Em sua rede social, a atriz compartilhou fotos celebrando com o ex-jogador de futebol e falou sobre o que almeja para os próximos anos de relacionamento.

Curtindo um jantar em grande estilo com champanhe, o casal apareceu apaixonado comemorando 13 anos de união. Da relação, eles tiveram dois filhos, Maria Eduarda e Davi. "13 anos de casados hoje! 30/05/2010 foi a data escolhida para nos unirmos perante a sociedade, porque no céu e perante Deus já estávamos unidos segundo a vontade DELE", começou dizendo a irmã de Zezé Di Camargo.