Luciano Huck lamenta morte de musa do Caldeirão: ‘Força à família’

Luciano Huck lamenta morte de Michelle da Costa Chaga, que foi finalista do concurso Musa do Caldeirão em 2013

CARAS Digital Publicado em 08/11/2022, às 19h50

Nesta segunda-feira, 7, a dançarina Michelle da Costa Chaga foi encontrada morta em Santos, no litoral de São Paulo. E nesta terça-feira, 8, o apresentador Luciano Huck (51) lamentou a morte da finalista do concurso Musa do Caldeirão, em 2013.

Em seu perfil oficial no Twitter, o marido de Angélica lamentou a partida tão repentina da modelo de apenas 40 anos, lembrando da época em que esteve no comando do programa da Rede Globo.

"Recebi com muito pesar a notícia do falecimento de Michelle Mibow, que brilhou quando participou do concurso Musa do Caldeirão. Desejo força à sua família, que o tempo traga paz e conforto a seus corações", escreveu ele na publicação.

Veja a publicação de Luciano Huck lamentando a morte de Michelle da Costa Chaga:

Recebi com muito pesar a notícia do falecimento de Michelle Mibow, que brilhou quando participou do concurso Musa do Caldeirão. Desejo força à sua família, que o tempo traga paz e conforto a seus corações. — Luciano Huck (@LucianoHuck) November 8, 2022

Morre Michelle da Costa Chaga, aos 40 anos

De acordo com familiares, acreditasse que a morte de Michelle da Costa Chaga aconteceu devido à um infarto. “Será sempre o amor da minha vida”, disse o marido dela, Sergio Vieira, ao G1, que tentou reanimá-la, sem sucesso.