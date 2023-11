Luciano Huck dá presente inusitado para Angélica: "Não é justo?"

No 'Domingão', Luciano Huck deu detalhes sobre o presente inusitado que comprou para Angélica

Angélica foi homenageada no programa 'Domingão com Huck' deste domingo, 19. O quadro 'Linha do Tempo' relembrou momentos importantes da vida da apresentadora, que completará 50 anos na próxima quinta-feira, 30.

Durante a homenagem, Luciano Huck relembrou um trecho do filme 'Um Show de Verão', de 2004, quando ele conheceu a loira, e a assessora da artista, Deborah Montenegro, contou que os dois se apaixonaram durante as gravações.

"O filme serviu para isso, para juntar esse casal! Na verdade, eles estavam encantados um pelo outro já na leitura do texto. Na casa da Angélica, quando o Luciano saiu, ela falou 'eu vou pegar o Luciano'. E ela, realmente, pegou", revelou. "E eu peguei [risos]", respondeu Angélica no palco da atração.

Um pouco depois, Huck aproveitou para dar um presente inusitado para a esposa: um cano . O apresentador aproveitou para explicar a brincadeira, em referência a uma situação que aconteceu quando eles se conheceram. É que os dois combinaram de jantar juntos, mas a apresentadora acabou "dando um cano" nele.

"Quando eu vejo as cenas do filme, me dá uma vergonha. Mas quando lembro dos bastidores, me dá uma cerca alegria! Me apaixonei pela Angélica quando fomos gravar em Fernando de Noronha, mas naquele momento não dava, enfim... Foi rolar uns quatro anos depois. O fato é que ela deu uma certa condição, ela me iludiu, eu achei que estava bem na fita", começou o apresentador.

Então Huck deu detalhes sobre o encontro que não aconteceu. "O cano é que ela marca de jantar comigo... na hora que eu chego na porta da casa eu recebo um SMS da Débora falando: 'olha, ela teve que cancelar'. Eu falei: 'oi?'", relembrou ele. "Eu não tive coragem. O trabalho sujo eu dava pra ela resolver", confessou Angélica.

Luciano, então, enviou um cano e uma mensagem para Angélica após ocorrido. "No dia seguinte, cheguei pra gravar no Projac, comprei um cano e mandei um bilhete para o camarim dela. Não é justo?", completou o apresentador.

Rodrigo Faro volta à Globo para homenagear Angélica

Rodrigo Faro voltou à Globo neste domingo, 19, após 15 anos longe da emissora. A pedido de Luciano Huck, o apresentador gravou um depoimento para Angélica, homenageada no quadro 'Linha do Tempo', do programa 'Domingão com Huck'.

Na atração, o apresentador da Record TV, falou sobre sua relação com Angélica. Os dois se conheceram quando eram crianças, quando trabalhavam como modelos. Além disso, chegaram a montar um grupo musical. "A gente trabalhava junto quando criança, fazia todos os comerciais juntos. Um dia rolou um teste para montar um grupo musical, e não é que a gente foi aprovado. Esse grupo chamava Ultraleve", relembrou. Confira o depoimento completo!