Luciano Camargo lamenta morte do diretor de 'Dois Filhos de Francisco', Breno Silveira

Cantor Luciano Camargo lamentou o falecimento de Breno Silveira em set de filmagem

CARAS Digital Publicado em 14/05/2022, às 16h55

O cantor Luciano Camargo (49) lamentou a morte do cineasta Breno Silveira.

Após saber do falecimento do diretor neste sábado, 14, o sertanejo não deixou de homenageá-lo em sua rede social. Afinal, Breno dirigiu o filme de sua história, Dois Filhos de Francisco.

Com uma foto ao lado dele e da mãe, Helena Camargo, Luciano falou sobre a perda. "O poeta cubano José Martí dizia, "Há uma coisa que um homem deve fazer na sua vida: plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro." E o que dizer e sentir quando, além desse triplo legado, você ganha de presente divino um filme?", começou dizendo.

"Sim, ter o sonho do seu pai, sua história e da sua família, sob a ótica de um gênio, registrando com maestria cada fase de nossas vidas, com emoções e ações. Esse gênio hoje partiu, com imensurável tristeza, mas deixando o legado de quem fez da arte a sua forma de viver. E se foi num set de filmagem, cenário onde seu olhar transcendeu o seu espaço e tempo, marcando a sua passagem pela Terra. Deus te receba no Céu, querido BRENO!", disse o cantor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciano Camargo (@camargoluciano)

A morte de Breno Silveira

Neste sábado, 14, o diretor Breno Silveira faleceu aos 58 anos no set de filmagem de Dona Vitória, longa que estava sendo gravado em Limoeiro, interior de Pernambuco.

Após se sentir mal, o cineasta foi levado ao hospital, mas não resistiu. Segundo o G1, ele faleceu de mal súbito.