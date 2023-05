Luciana Soares lança sua própria marca de cosméticos

Formada em Direito, pós-graduada em Direito Civil e com mestrado em Gestão de Riscos Securitários, deu seus primeiros passos na carreira aos 16 anos, como secretária em uma corretora de seguros. Conseguiu subir de cargo e, há 10, se tornou a única proprietária da empresa.

Há um ano deu um salto, ao criar sua própria marca de cosméticos: a PEACHUP. Partindo do zero, registrou o nome e fórmula, e está em processo de expansão. Seu objetivo é se tornar uma marca forte, vendendo a ideia de transformação no corpo feminino. Seus produtos são veganos, cruelty-free, sem parabenos e petrolatos, utilizando a mais avançada tecnologia nano para proporcionar resultados comprovados. Todos os ingredientes vêm de fora do País, trazendo o que há de mais avançado no mercado dos dermocosméticos.