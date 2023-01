Luciana Gimenez surge irreconhecível em foto rara da adolescência: "Encantada"

Luciana Gimenez surge irreconhecível em registro da adolescência e deixa seguidores de boca aberta

A mãe da apresentadora Luciana Gimenez (53) surpreendeu os seguidores ao mostrar um registro antigo, da época em que a filha era adolescente.

A imagem foi postada no perfil oficial de Vera Gimenez (74) nas redes sociais, na madrugada desta quinta-feira, 05.

No registro, feito no Rio de Janeiro, a loira aparece abraçadinha com a herdeira - que está irreconhecível. A jovem aparece com uma blusa de manga longa, saia e cabelo escuro.

"Eu e Lu. Saudades desse tempo", escreveu ela na legenda da publicação. Os fãs ficaram perplexos com o clique raríssimo. "Encantada", disse uma admiradora. "Foto preciosa", comentou outra.

Luciana Gimenez expõe fase difícil e desabafa: "Foram coisas graves"

Luciana Gimenez desabafou sobre uma série de assédios sexuais que sofreu durante a adolescência e início da carreira como modelo.

Em entrevista ao programa A Tarde é Sua, da RedeTV!, Luciana disse: "Eu trabalhava muito com o corpo, então eu acho que nessa frente foi muito difícil. Eu sofria assédio e e nem sabia que era assédio".

Ela relatou que as situações aconteceram inúmeras vezes, mas por medo de perder o trabalho, ela não contava à mãe, Vera Gimenez.

"Cem vezes não é uma vez. Se eu falar aqui dá vontade de chorar. Cem vezes de coisas horríveis. E eu não falava. Não contava para minha mãe, porque, se eu contasse, ela não ia deixar eu ficar", explicou.

Além dos casos de assédio no ambiente profissional, Luciana também foi assediada na vida pessoal. A apresentadora lembrou que o pai de uma amiga a agarrou em uma festa infantil.

"Estava em uma festinha de criança, minha amiga estava fazendo aniversário, eu fui e deixei meu casaco em um quartinho. Quando eu fui buscar, o pai da menina me agarrou. Eu tinha 12, 13 anos", relembrou.