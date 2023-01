Luciana Gimenez se emociona ao falar sobre acidente na neve: "Foi um pouco feio"

A apresentadora Luciana Gimenez falou sobre o acidente que sofreu e agradeceu as mensagens de carinho

Luciana Gimenez (53) usou as redes sociais nesta terça-feira, 10, para dar detalhes sobre o acidente que sofreu na neve no último sábado, 7.

No vídeo, a apresentadora apareceu no hospital e contou que na ocasião estava bastante preocupada com seus filhos, Lucas e Lorenzo, que estavam junto quando ela se acidentou.

"Oi, estou passando para agradecer todo mundo que está me desejando melhoras. Como vocês sabem, eu sofri um acidente de esqui e quebrei a tíbia e a fíbula em 4 lugares, foi um acidente um pouco feio, mas a minha única preocupação na hora era que os meus filhos estavam juntos e eu não queria que eles assistissem essa cena, que não foi uma cena muito legal", contou ela.

Em seguida, Gimemez afirmou que está sendo bem cuidado e explicou que demorou para aparecer nas redes sociais pois tomou muito remédios, fazendo com que ela não consiga falar direito. Ela também disse que ainda não sabe quando receberá alta, mas está feliz por saber que poderá voltar a praticar esportes no futuro.

"Eu não sei quando eu vou ter alta, mas eu tenho certeza que eu vou ficar bem, que antes de mais nada eu vou poder fazer esportes de novo. E nessas horas a gente vê o quanto é importante a gente ter amigos, pessoas que podem apoiar, o amor de todo mundo, o carinho dos meus fãs, o carinho da imprensa", acrescentou.

Bastante emocionada, Luciana também falou sobre o estado que sua perna estava após o acidente. "E esses médicos maravilhosos que conseguiram pegar meu osso, que estava absolutamente destruído e colocar um pino e alguns parafusos, e fazer com que eu possa fazer os meus esportes de novo, que possa andar e que eu possa curtir os meus filhos e ter uma vida normal. Então, eu estou muito grata. E eu queria que vocês todos ficassem bem e me mandassem bastante energia boa, porque assim que eu tiver melhor eu venho aqui falar com vocês de novo", finalizou.

Confira o vídeo de Luciana Gimenez falando sobre o acidente:

