Luciana Gimenez se diverte com proposta romântica inusitada de seguidor: ‘Nem um café?’

Apresentadora Luciana Gimenez abre caixinha de perguntas nas redes sociais e se diverte com respostas

Neste domingo, 30, a apresentadora Luciana Gimenez (53) decidiu usar suas redes sociais para conversar com seus fãs! Abrindo uma caixinha de perguntas em seu perfil oficial no Instagram, a famosa acabou recebendo uma proposta um tanto quanto diferente para formar um trial e se divertiu bastante com a pergunta para lá incomum.

“Queria fazer um trisal eu, você e minha esposa. Ela já disse que topa. Você é maravilhosa”, pediu um seguidor da apresentadora. “Oiiiii [Risos]. Sem nem oferecer um café? [Risos]”, respondeu Luciana Gimenez, brincando com a proposta inusitada do anônimo.

Em outro momento no qual aparecia respondendo as perguntas e afirmações dos internautas, um dos mais de milhões de seguidores mandou: “Machucou a perna fazendo amor”, brincando com a situação de quando Luciana se acidentou durante uma viagem na neve. “Adoraria, ia ser uma boa na hora de contar, mas foi no ski”, brincou, sobre o acidente que sofreu em janeiro, em Aspen, nos Estados Unidos.

Luciana Gimenez se arrisca com puxadinha estratégica no biquíni

Na tarde desta sexta-feira, 28, ela encantou seus seguidores nas redes sociais ao mostrar um dos biquínis eleitos para aproveitar o descanso. Além de exibir o corpão sarado, a morena também se arriscou e deu uma puxadinha estratégica na peça íntima.

Enquanto se admirava no espelho do quarto do hotel em que está hospedada, Luciana fez várias poses para exibir sua roupa de banho estampada de zebrinha: “Biquíni number 10! Eu tô com biquíni do tipo sem agora, sem filtro porque esses filtros não dá para ver nada”, a apresentadora disse enquanto dava a puxadinha na peça. “Olha a minha meia, tadinha”, ela também evidenciou outro detalhe, e mostrou que estava usando uma meia de compressão para ajudar na recuperação de sua perna, machucada após um acidente na neve no começo do ano.

