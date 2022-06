Luciana Gimenez relembra quando morou com o ex-marido após o divórcio

Luciana Gimenez conta o que achou sobre viver no mesmo lugar que o ex-marido após a separação

CARAS Digital Publicado em 01/06/2022, às 14h19

A apresentadora Luciana Gimenez relembrou como foi viver com seu ex-marido, o apresentador e empresário Marcelo de Carvalho, após o fim do casamento. Os dois ficaram um período sob o mesmo teto após encontrarem seus novos lares. Assim, ela contou o que achou deste período de sua vida.

“Já me mudei faz tempo. Estou em outro apartamento, eu e meus filhos fomos embora”, disse ela no programa Fofocalizando, do SBT. Então, ao ser questionada se achou bom o período vivendo com o ex após a separação, ela contou: “Eu acho bom. Para o meu filho menor é bom porque eu acredito que meu filho não é meu, é uma pessoa e eu acho que quanto mais normal for uma relação entre pai e mãe para o filho é melhor. E eu faria tudo pelo meu filho”.

Logo depois, a estrela respondeu se ainda ama o ex. “Assim... amor de amigo. Eu acho que amor de amigo, respeito, admiração, eu acho que isso... se você casou com a pessoa é porque ela era especial na sua vida. Não dá para você apagar tudo”, declarou.

Assista ao vídeo de Luciana Gimenez: