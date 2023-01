Luciana Gimenez mostra evolução após acidente grave na neve: ''Um passo por vez''

Após se acidentar durante esqui na neve, Luciana Gimenez atualiza fãs sobre seu estado de saúde e surge dando os primeiros passos

Após o grave acidente que sofreu durante viagem para os Estados Unidos, a apresentadora Luciana Gimenez (53) está no hospital se recuperando.

Nesta quarta-feira, 11, a artista surgiu dando os primeiros passos após se acidentar na neve. No Twitter, a colunista Patricia Kogut, do O Globo, compartilhou um vídeo de Luciana caminhando no hospital em que está internada. Nas imagens, ela aparece de muletas, caminhando com dificuldade.

"Consegui, é um passo por vez. Consegui 100 metros, tô conseguindo voltar pro quarto agora", disse ela no registro. "Dói um pouco, dói de 1 a 10, 11. Mas tudo na vida é um aprendizado, né?", completou Gimenez, que quebrou a tíbia e a fíbula em quatro lugares.

Luciana sofreu uma queda em Aspen, no Colorado, enquanto esquiava durante as férias com os herdeiros. Ela foi atendida na pista de esqui e levada de ambulância para o hospital local e precisou se submeter a uma cirurgia de emergência.

Confira o vídeo de Luciana Gimenez dando os primeiros passos:

Luciana Gimenez gravou um vídeo mostrando os seus primeiros passos após o grave acidente que sofreu numa estação de esqui em Aspen, nos Estados Unidos. Ela quebrou a tíbia e a fíbula em quatro lugares. pic.twitter.com/ZZpwYEGqIv — Patrícia Kogut.com (@PatriciaKogut) January 11, 2023

Luciana Gimenez fala pela primeira vez após o acidente

Luciana Gimenez usou as redes sociais na terça-feira, 10, para dar detalhes sobre o acidente que sofreu na neve. No vídeo, a apresentadora apareceu no hospital e contou que na ocasião estava bastante preocupada com seus filhos, Lucas e Lorenzo, que estavam junto quando ela se acidentou.

"Oi, estou passando para agradecer todo mundo que está me desejando melhoras. Como vocês sabem, eu sofri um acidente de esqui e quebrei a tíbia e a fíbula em 4 lugares, foi um acidente um pouco feio, mas a minha única preocupação na hora era que os meus filhos estavam juntos e eu não queria que eles assistissem essa cena, que não foi uma cena muito legal", contou ela.

Em seguida, Gimenez afirmou que está sendo bem cuidada e explicou que demorou para aparecer nas redes sociais por conta dos remédios, fazendo com que ela não consiga falar direito. Ela também disse que ainda não sabe quando receberá alta, mas está feliz por saber que poderá voltar a praticar esportes no futuro. "Eu não sei quando eu vou ter alta, mas eu tenho certeza que eu vou ficar bem, que antes de mais nada eu vou poder fazer esportes de novo. E nessas horas a gente vê o quanto é importante a gente ter amigos, pessoas que podem apoiar, o amor de todo mundo, o carinho dos meus fãs, o carinho da imprensa", acrescentou.

