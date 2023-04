Luciana Gimenez encontra perereca durante o banho: “Medo”

A apresentadora Luciana Gimenez está curtindo as férias em São Miguel dos Milagres foi surpreendida pelo animal

Luciana Gimenez (53) levou um susto nesta sexta-feira, 28, ao entrar no banheiro para tomar banho. A apresentadora, que está aproveitando um período de folga com o filho Lorenzo em São Miguel dos Milagres (AL), foi surpreendida por uma perereca enquanto tomava banho.

"Gente, tem uma perereca aqui, e não é a minha!”, brincou a apresentadora que não conseguiu tirar o condicionador dos cabelos por conta do medo. “Eu to até tremendo de medo”, disse Luciana, complementando que o animal estava fora de vista.

“Imagina eu chego em São Paulo e tem uma perereca na minha necessaire", brincou a apresentadora do Superpop.

Luciana Gimenez se arrisca com puxadinha estratégica no biquíni

Na tarde desta sexta-feira, 28, ela encantou seus seguidores nas redes sociais ao mostrar um dos biquínis eleitos para aproveitar o descanso. Além de exibir o corpão sarado, a morena também se arriscou e deu uma puxadinha estratégica na peça íntima.

Enquanto se admirava no espelho do quarto do hotel em que está hospedada, Luciana fez várias poses para exibir sua roupa de banho estampada de zebrinha:

“Biquíni number 10! Eu tô com biquíni do tipo sem agora, sem filtro porque esses filtros não dá para ver nada”, a apresentadora disse enquanto dava a puxadinha na peça. “Olha a minha meia, tadinha”, ela também evidenciou outro detalhe, e mostrou que estava usando uma meia de compressão para ajudar na recuperação de sua perna, machucada após um acidente na neve no começo do ano.