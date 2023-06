Luciana Gimenez dispensa sutiã em look transparente e deixa internautas babando

Apresentadora Luciana Gimenez ostenta sensualidade ao posar com look ousado e transparente

Nesta sexta-feira, 16, a apresentadora Luciana Gimenez decidiu elevar a temperatura da web! Em suas redes sociais, a famosa compartilhou um ensaio para dar início ao final de semana bem sensual, dispensando o uso do sutiã, apostando em um look cavado e transparente.

“Sextou por aqui! E por aí, como estão?”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nos cliques, Luciana aparece usando uma peça preta que possui apenas uma alça, deixando os fãs desnorteados com sua beleza escultural.

Sentada no chão, em frente a uma lareira, a apresentadora ostentou um corpo impressionante, mostrando também um momento no qual apreciava uma boa taça de vinho. As fotos arrancaram uma enxurrada de elogios dos usuários.

“Musa, maravilhosa!”, “Que suvaco lindo”, “Sempre maravilhosa”, “Lindíssima”, “Você é simplesmente linda!”, “Eternamente linda”, são apenas algumas das mensagens que podem ser vistas. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Luciana Gimenez.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Amor!

Nesta última segunda-feira, 12, Luciana Gimenez apesar de não ter celebrado do Dia dos Namorados, publicou uma reflexão sobre passar a data solteira. A apresentadora ousou ao surgir apenas de lingerie recortada em formato de corações.

"O amor é como a noite: intenso, acolhedor e misterioso, mas ao mesmo tempo é orvalho da manhã anunciando que o novo dia chegou e que tudo se renova. O amor transforma o dia, as horas, os minutos e até os segundos. Amor é muito, mas são detalhes”, começou a apresentadora.

“Amor são borboletas na barriga, mas a certeza do querer. É brilho nos olhos e a certeza de que tudo vai dar certo. Porque se não der, sempre haverá um abraço quente para voltar. Amo amar e me sinto pronta para dar minha melhor versão do amor”, finalizou Luciana, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.