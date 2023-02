Luciana Gimenez desabafa sobre recuperação após acidente em pista de esqui: "Maior desafio da minha vida"

Luciana Gimenez disse ainda que não sossegará enquanto não voltar ao local do acidente

Luciana Gimenez (53) desabafou sobre sua recuperação após o acidente em uma pista de esqui em janeiro deste ano.

A apresentadora esquiava em alta velocidade em uma pista íngreme e caiu ao tentar parar. Ela sofreu fraturas em quatro lugares diferentes da perna e teve que passar por uma cirurgia de emergência.

Sobre a recuperação, ela contou hoje que ainda está usando cadeira de rodas, andador e muletas, e que esse está sendo um dos principais desafios de sua vida.

"Já são quatro semanas de recuperação, estamos falando de 12 semanas sem colocar o pé no chão direito. Está sendo o maior desafio da minha vida. Falo em desafio em todos os sentidos, porque eu sempre fui uma pessoa muito independente, imagine eu ter que depender de alguém pra andar, pra entrar no carro, não posso andar em Nova York como eu gosto, ou fazer coisas para os meus filhos", explicou.

"Não vou sossegar enquanto eu não puder botar minha bota de esqui de novo, e ir lá no mesmo lugar que eu caí. Eu vou ter que ir, porque a gente não pode ficar paralisada por medo, colocando barreiras mentais. Não sei em quanto tempo eu vou conseguir, mas é uma meta bem fixada na minha cabeça", disse em lágrimas.

Luciana Gimenez contou que ainda não consegue andar como antes e fica angustiada quando vê sua perna. “Eu estou indo para a fisioterapia. A minha perna está melhorando, mas ainda não consigo colocar meu pé no chão, não consigo andar. E isso me deixa um pouco desesperada. Eu sou uma pessoa ágil, estou sempre fazendo alguma coisa e quando não consigo me locomover, eu fico angustiada, me traz um desconforto. E o meu pé, não só não pode encostar no chão, como ninguém pode encostar nele. E o medo de alguém encostar? E eu tenho a perna comprida, fico olhando para o meu pé e me dá um desespero. Eu estou usando andador, muletas e cadeira de rodas, estou precisando desse artifício”, disse ela.