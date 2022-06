Luciana Gimenez compartilha registros raros com a mãe: ''Não deixa filmar''

Apresentadora Luciana Gimenez registrou domingo com a mãe e encantou ao mostrar momentos

CARAS Digital Publicado em 06/06/2022, às 11h26

A apresentadora Luciana Gimenez (52) aproveitou o domingo, 5, de folga para se divertir com a mãe, Vera Gimenez (73).

Em sua rede social, a famosa compartilhou registros raros ao lado da matriarca de sua família e mostrou que elas saíram para almoçar juntas. Depois da refeição, foram para a casa da comunicadora, onde assistiram a um jogo de basquete.

Enquanto estavam acomodadas no sofá da sala de televisão da residência de Luciana Gimenez, a apresentadora resolveu fazer vídeos do momento com a mãe. Vera Gimenez se mostrou incomodada com a situação.

"Deixa eu te filmar... todo mundo pode mostrar a família, minha mãe não deixa filmar", brincou a apresentadora ao registrar o encontro.

Ainda neste domingo, 5, a famosa compartilhou fotos curtindo um cantinho especial de seu apartamento luxuoso em São Paulo. Nos registros, Luciana Gimenez apareceu só de calcinha e camiseta em frente a sua lareira.

Luciana Gimenez compartilha registros raros com a mãe; veja: