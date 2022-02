Com o filme Hotel Mágico 2, Luccas Neto é o único brasileiro na lista global de mais assistidos da Netflix

CARAS Digital Publicado em 23/02/2022, às 14h54

Com apenas dois meses do lançamento, o filme Hotel Mágico 2, de Luccas Neto (29), entrou para o Top 10 global da Netflix.

O longa está entre os títulos mais vistos entre os dias 7 e 13 de fevereiro na lista de lançamentos em idiomas diferentes do inglês.

Com isso, o influenciador é o único brasileiro na lista global de mais assistidos da Netflix.

O filme conta a história de Luccas e Gi (Gi Alparone) que são convidados por Camila (Roberta Piragibe) para passar as férias em um novo Hotel Mágico, mas são surpreendidos com o retorno dos elfos que armam um plano com objetivo de transformar Luccas e Gi em ratinhos.

