Lucas Veloso agradece apoio após anunciar fim do relacionamento com Gessica Muniz

O humorista Lucas Veloso anunciou o término do relacionamento com Gessica Muniz, com quem tem uma filha

CARAS Digital Publicado em 22/02/2022, às 16h25

Lucas Veloso (25) se afastou das redes sociais após anunciar o fim de seu relacionamento com Gessica Muniz.

Após ficar alguns dias offline, o humorista retornou a web e agradeceu o apoio que recebeu de seus seguidores.

"Passando para agradecer a enxurrada de mensagens, desejando boa energia e que Deus tome conta de tudo. Passei esses dias em off, porque precisava colocar umas ideias no lugar. Deus sabe de tudo em relação a tempo, então vou deixar tudo nas mãos dele", disse ele no Stories do Instagram.

O anúncio do término

Lucas compartilhou em seu perfil no Instagram uma foto ao lado de Gessica e falou sobre o fim do casamento. Os dois são pais de Lua Maria, que está com oito meses.

"Alguns 'infinitos são maiores, outros menores, o que importa é que sejam repletos de estrelas, sóis e a mais bela de todas as Luas! Tomamos a decisão de continuarmos as nossas vidas separadamente, mas seguindo cuidando da nossa maior preciosidade, que é nossa filha, sem medir esforços, energia ou distância!", começou.

O humorista elogiou a ex e agradeceu pela filha que eles tiveram juntos. "Cada momento, cada gesto, cada palavra de amor, será guardada no mais íntimo da minha alma, e será assim o jardim florido onde Lua vai crescer! Você é uma mulher incrível, inteligente, repleta de energias boas e o mundo precisa muito de você! Então seja livre e espalhe essa luz por onde você passar! Ah, e obrigado pelo maior presente que qualquer um poderia receber na vida! Amo você! Tu e Lua! @gessicaoliveiramuniz", finalizou.

