Lucas Souza tem conversa com a mãe de Jojo Todynho vazada: "ordinária"

Mãe da cantora Jojo Todynho ficou ao lado do ex-genro em briga que gerou medida protetiva

A funkeira Jojo Todynho e o ex-marido Lucas Souza tem tido embates cada vez mais diretos, com direito a ameaça de processo, medida protetiva e mais. Dessa vez vazou um áudio do ex-militar falando mal de Jojo para sua mãe, que o defendeu.

A colunista Fábia Oliveira, do Em Off, teve acesso ao conteúdo. Em dezembro do último ano, após uma discussão, a cantora entrou com uma medida protetiva afirmando ter sido agredida verbalmente por ele.

“Dona Ione, a gente brigou. Eu xinguei ela, ela me xingou. Aí ela foi na delegacia dar queixa e pediu uma medida protetiva contra mim”, disse Lucas. “Deixa ela pra lá. Ela falou tantas coisas de mim, que eu tive que engolir e eu deixei ela pra lá. Deixa ela pra lá”, respondeu ela.

"Ela é uma ordinár*a. Quem orientou ela a isso? Ela vai acabar com a sua vida, orientada pelo infern*. Eu falo isso pra você, mas você não ouve. Ela é uma mulher tola, nem eu mexo com mulher tola. Ela tá sendo mal orientada, mal assessorada. Ela não tem sabedoria, entende isso. Ela se acha a rainha da cocada preta”, disse a mãe de Jojo.

“O diab* vai usar ela pra destruir você. É uma guerra espiritual, você não sabe? O cão usa o corpo de outra pessoa para prejudicar. Deixa Deus trabalhar. Deixa ela pra lá”, continuou.

Relação de Jojo com a mãe

É importante lembrar que a cantora não tem uma boa relação com a mãe. Ela foi criada pelo pai até os 10 anos, com a avó paterna, quando ele faleceu. Ela também teve uma mãe de consideração que faleceu em 2020. A artista nunca gostou de falar sobre a mãe e sempre disse não ter boa relação com ela.