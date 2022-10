Lucas Souza se revolta após Jojo Todynho dizer que não sabia sobre o fim do casamento

O ex-marido de Jojo Todynho desabafou nas redes sociais após a cantora dar a entender que não sabia que seu casamento tinha acado

Lucas Souza usou as redes sociais para rebater a declaração feita por Jojo Todynho (25) sobre o fim do relacionamento deles. Ele anunciou mais cedo que seu casamento com a cantora chegou ao fim, contudo, ela deu a entender que não estava sabendo da decisão.

Nos Stories do Instagram, o militar mostrou que ficou revoltado com o pronunciamento da agora ex-esposa, e afirmou que não iria dar detalhes sobre o motivo do término para não expor a artista.

"Realmente muito esperado essa reação dela! Não sabe de nada? Essa é mais uma atitude que tem e mostra o quanto o nosso relacionamento era insignificante para ela, eu não vou contar as situações que levaram ao término porque não vou expor a pessoa", lamentou.

Depois, Lucas fez questão de ressaltar que o comentário de Jojo sobre ela ter sido a primeira namorada dele, e muitas pessoas entenderem que ele era virgem, não foi o motivo para o fim da relação, já que ele tem muito orgulho disso. "Não tem nada a ver com a última declaração que ela deu que foi minha primeira namorada, eu não tenho problemas em relação a isso", pontuou.

Por fim, ele garantiu que a cantora estava ciente sobre a situação deles. "E outra coisa, eu jamais terminaria com alguém por redes sociais nunca! Ela já estava ciente a muito tempo", completou.

O fim do casamento de Lucas e Jojo

Lucas pegou os internautas de surpresa ao revelar que seu casamento com Jojo Todynho chegou ao fim. "[...] Em respeito as pessoas que tem um carinho pelo casal e com muita dor no coração, passando pela fase mais difícil da minha vida aonde estou em um lugar que não tenho ninguém, comunico que eu e Jordana não estamos mais casados!", anunciou ele.

O anúncio aconteceu horas após Jojo compartilhar uma sequência de vídeos nos Stories do Instagram contando sobre um desentendimento com o então marido. "Lucas tá revoltado comigo, o povo tá achando que ele era virgem, não gente pelo amor de Deus, não era isso, quando eu falo que era a primeira mulher, é que ele nunca tinha namorado sério, casou, pelo amor de deus, o homem tá bravo", explicou em um trecho da gravação.

Pouco tempo após a postagem de Lucas sobre o término, a cantora apareceu na internet e mostrou que estava surpresa com o término. "Hoje eu e o Lucas tivemos uma briga de casal como todo mundo briga, e ele tomou a atitude dele, e tá tudo certo. E se ele tomou a atitude dele, tá tudo maravilhosamente bem. E é isso, vamos curtir o sábado. Beijos", disse ela.

