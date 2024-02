Lucas Souza revela o que apagaria da relação com Jojo Todynho

Lucas Souza surpreende ao falar sobre a ex-mulher, Jojo Todynho, em um novo recado e diz o que apagaria da fase em que se relacionou com a cantora

O ex-A Fazenda Lucas Souza surpreendeu ao mandar um recado para a ex-mulher, a cantora Jojo Todynho, nas redes sociais. Ele decidiu responder ao comentário que ela fez sobre ele e sua namorada, Jaquelline, em uma live nos últimos dias. Agora, ele relembrou o que apagaria da relação que eles tiveram no passado e disse o que deseja para a vida da ex.

Lucas contou que gostaria de apagar a fase de brigas que eles tiveram após a separação. "A única coisa que eu apagaria seria a guerra e as discussões desnecessárias, que só acabaram desgastando. Mas não cabe aqui falar mais sobre esses assuntos”, disse ele.

Então, ele explicou sua decisão de falar da ex. "Eu não ia falar nada, mas acabei vendo algumas marcações e alguns posts. Eu vou falar! Eu soube de algumas palavras que a Jojo falou sobre mim. Que bom que são coisas boas, que ela me deseja coisas boas, eu fico feliz. Então eu quero falar para ela também, levantar a bandeirinha de paz e desejar tudo de bom para ela. Que deus te abençoe muito, Jojo”, disse ele.

E completou: "Quero falar que eu admiro o seu trabalho, admiro como pessoa, e fico feliz por ter você no meu passado, me orgulho muito disso, por ter uma mulher tão guerreira como você no meu passado, e o passado não se apaga. Porém, eu quero desejar tudo de bom na sua vida. Fico feliz de você estar estar feliz também. Quero seu bem, que você prospere cada vez mais. você é uma gigante, um fenômeno na internet. Tudo de bem, que Deus abençoe sua família. Seja muito feliz”.

O que Jojo Todynho falou sobre Lucas Souza e Jaquelline?

Jojo Todynho está passando por uma nova fase desde o término com Renato Santiago. Mas nas redes sociais, ela enfrentou críticas sobre seus relacionamentos. Por isso, a cantora relembrou detalhes de seu antigo casamento e deu um show de maturidade ao mencionar que seu ex-marido, Lucas Souza, também já está vivendo um novo amor.

Agora solteira, a estudante de direito contou que foi questionada sobre o motivo pelo qual seus relacionamentos não deram certo. Sincera, ela lembrou que viveu uma guerra com seu ex-marido, mas que atualmente, ele está feliz com sua nova namorada, Jaquelline Grohalski: “‘Ai tadinha da Jojo, ela não dá certo com ninguém. Que loucura”, ironizou os comentários.

"Me casei com uma pessoa que eu fui muito apaixonada, que amei. Não deu certo, a vida seguiu, guerras aconteceram. Hoje ele está com uma mulher fod*, legal, fico muito feliz, torço pela felicidade dele”, Jojo surpreendeu ao opinar sobre o novo relacionamento de seu ex-marido, com quem viveu um término conturbado.

Na sequência, a artista deu a entender que eles podem virar amigos no futuro: “Independente da guerra que eu tive com ele e ele comigo. Não deu certo, vida seguiu, pau quebrou mesmo, vida seguiu. Mesmo com essa guerra toda, se passar 10, 20, 30, 40 anos e a gente virar amigo? A gente não sabe”, disparou a cantora, que já viveu atritos com o ex-militar após o término.