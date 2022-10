Lucas Souza apaga publicações de fim de casamento com Jojo Todynho e divulga trabalhos

Após horas do anúncio do fim do casamento com Jojo Todynho, Lucas Souza apaga posts e compartilha links de trabalho

Redação Publicado em 09/10/2022, às 09h44

Horas após anunciar o fim de seu casamento com Jojo Todynho neste sábado, 08, Lucas Souza acabou deletando a publicação que fez no feed de seu Instagram para dizer que não estava mais casado com a cantora.

Além de ter apagado a foto, o militar do exército ainda retirou os stories falando revoltado que a funkeira sabia sim que a união havia acabado.

A postura do ex-marido de Jojo Todynho levantou suspeitas de uma possível estratégia de marketing, já que ele colocou no lugar alguns stories com links para trabalhos do ex-casal.

No primeiro link, ele colocou "motivo do término" e ao clicar o internauta ia diretamente para a música Bangu da cantora. O outro, "motivo da separação", levava para o canal de Lucas Souza no YouTube.

O fim do casamento de Jojo Todynho

Neste sábado, 08, o até então marido de Jojo Todynho, Lucas Souza, pegou a todos de surpresa, inclusive a cantora, ao compartilhar uma foto no feed do Instagram dizendo que o casamento deles havia chegado ao fim.

Minutos depois, a funkeira se pronunciou em sua rede social e se disse surpresa com a decisão. "Hoje eu e o Lucas tivemos uma briga de casal como todo mundo briga, e ele tomou a atitude dele, e tá tudo certo. E se ele tomou a atitude dele, tá tudo maravilhosamente bem. E é isso, vamos curtir o sábado. Beijos", falou ela ao aparecer passeando no shopping com a afilhada.

O anúncio aconteceu horas após a vencedora de A Fazenda 12 compartilhar uma sequência de vídeos nos Stories do Instagram contando sobre um desentendimento com o então marido. "Lucas tá revoltado comigo, o povo tá achando que ele era virgem, não gente pelo amor de Deus, não era isso, quando eu falo que era a primeira mulher, é que ele nunca tinha namorado sério, casou, pelo amor de deus, o homem tá bravo", explicou em um trecho da gravação.

