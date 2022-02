Lucas Lucco vai parar no hospital após sofrer queda em casa

O cantor Lucas Lucco deu detalhes da queda que sofreu e mostrou o dedo fraturado

05/02/2022

Neste sábado, 5, Lucas Lucco(30) assustou os seguidores das redes sociais ao publicar algumas fotos em que aparece no hospital, com o rosto com hematomas e o dedo mindinho da mãe esquerda fraturado.

Ao dividir as imagens com os fãs, o cantor contou que estava em casa comemorando o lançamento do seu novo EP, Rolê, e acabou sofrendo uma queda.

"Tava aqui em casa comemorando o lançamento do novo EP do Rolê Diferenciado, mas eu acho que foi diferenciado até demais", escreveu ele.

Depois, Lucas Lucco deu mais detalhes sobre a queda no Stories do Instagram. "Gente, bebi demais ontem e levei um tombo aqui perto da escada, cai em cima do dedo, quebrei o dedo e cai de cara. É bem isso, nada mais a declarar. Não pode rir", disse ele, que completou: "Isso que é um rolê diferenciado", brincou.

Os seguidores desejaram uma boa recuperação para o artista. "Melhoras", disse uma seguidora. "Lucas você está passando dos limites com a cachaça", brincou outro. "Meu Deus, que comemoração foi essa? kkkk Boa recuperação", falou um fã.

Confira as fotos de Lucas no hospital: