Lucas Lima faz desabafo na web: ''Queria que entendessem que não sou a Sandy''

Cantor Lucas Lima, marido de Sandy, desabafa nas redes sociais sobre ser sempre relacionado e comparado à mulher

CARAS Digital Publicado em 20/11/2022, às 09h10

O músico Lucas Lima (40) usou as redes sociais na noite de sábado, 19, para comentar sobre o fato de ser sempre relacionado à mulher, Sandy (39).

Nos Stories de seu Instagram, o artista fez um longo desabafo e se mostrou irritado com as comparações que fazem dele com a mulher, com tem um filho, Theo (8).

"Eu amo ver e até receber o carinho que vocês têm pela minha esposa. Me enche de orgulho e de alegria ver isso, de verdade. Sei o tamanho do que ela teve e tem na vida das pessoas e sei que mexe com uma parte muito bonita de muitos de vocês", começou ele.

Cansado com a associação, ele pediu aos seguidores: "Mas eu queria muito que as pessoas entendessem que eu não sou a Sandy. É bem desconfortável ouvir coisas tipo 'ai, eu estou encostando na Sandy por tabela' ou 'esse é o mais perto da Sandy que eu já cheguei' ou até o infame 'obrigado pela foto, mas eu queria mesmo com a Sandy".

Na sequência, Lucas explicou que entende que muitos o relacionam com a cantora quando lhe encontram, mas que apenas não quer ser reduzido a marido da famosa. "Eu sei que isso passa na cabeça da maioria das pessoas que me encontram, mas tu não precisa verbalizar isso. Não é legal".

Ele ainda revelou que chegou a romper relações com amigos por conta desse tipo de situação. "Esse ano eu até perdi amigos que eu considerava amigos de verdade porque eu não convidei eles para o show da Sandy. Olha isso: não da Família Lima, da Sandy!!! Como se fosse um show MEU para convidar".

"Por isso, sei que isso acontece com amigo, é normal que o sentimento passe pela cabeça de quem não convive comigo. Mas como eu falei, dá super para guardar para ti, eu não preciso ouvir isso".

Ao finalizar, Lucas disse que espera não receber hate pelo desabafo. "Imagino o quanto de hate eu vou receber por isso e espero que tenha dado para sentir todo o cuidado que eu tive pra expor de maneira clara e sem agressividade, mas né, internet, vamos lá".

"Enfim, pode me falar como tu gosta dela, como ela foi importante pra ti, acho isso lindo e realmente me emociona, mesmo. Mas bora respeitar e pensar com carinho que tu tá falando e lidando com uma pessoa, não com uma extensão do seu ídolo. Com um pouquinho de atenção e cuidado super dá", concluiu o músico.

Confira o desabafo de Lucas Lima sobre ser sempre relacionado à mulher, Sandy:

