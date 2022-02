Lucas Lima diverte os fãs ao relembrar fotos de sua despedida de solteiro: ''Foi espetacular''

Em dia de TBT, Lucas Lima compartilhou algumas fotos de sua despedida de solteiro lado dos amigos

Lucas Lima (39) aproveitou o #tbt para relembrar sua despedida de solteiro, que aconteceu em agosto de 2008.

O músico, que é casado com a cantora Sandy(39), divertiu os seguidores das redes sociais ao mostrar o evento, batizado de 'Chá de Pleistaxions'.

"Esse #tbt tá CAMPEÃO!!!! De Agosto de 2008, minha DESPEDIDA DE SOLTEIRO VIDALOCA, que foi chamada de "CHÁ DE PLEISTAXIONS!!!". Cada amigo trazia 50 pila e essa grana seria usada pra comprar meu PS3 e começar a vida a dois com um belo videogame!", relembrou ele.

Em seguida, Lucas deu mais detalhes da despedida de solteiro. "Juntamos uma TV de tubo com o 64 (rolou Pilotwings quase a noite toda), Wii no telão (era novidade, saiu todo mundo com o braço destruído) e o XBOX 360 no outro canto! Foi até a madruga e foi ESPETACULAR!!!!!!!!! A última foto era as 5:30am!", completou.

Os fãs do músico adoraram a lembrança. "Uma despedida de solteiro de respeito", afirmou uma seguidora. "Caramba! Isso foi demais", disse outra. "As vantagens de se casar com um nerd", comentou uma fã. "Meu Deus, que demais. Eu amei", falou mais uma.

