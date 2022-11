Lucas Guimarães fala se deseja que Deolane ganhe 'A Fazenda': "Fala o que pensa"

Lucas Guimarães falou ao PodCARAS sobre sinceridade de Deolane Bezerra e a comparou com outros amigos

CARAS Digital Publicado em 18/11/2022, às 10h03

Entrevistado do PodCARAS, Lucas Guimarães falou sobre sua relação com Deolane Bezerra, atual participante do reality show 'A Fazenda'.

Perguntado se gostaria que a advogada ganhasse o reality, o ex de Carlinhos Maia respondeu. "Muito. Eu amo a Deolane, eu falo assim que EU NUNCA vou ser um amigo que vai abandonar ela independente de qualquer coisa", comentou.

Sobre as atitudes de Deolane na casa e as críticas que vem recebendo, Guimarães expôs seu ponto de vista. "Eu acho que os amigos de verdade não devem passar a mão na cabeça como sei também que a Deolane lá dentro é uma pessoa que tem uma personalidade forte, ela fala o que pensa. E eu sou amiga dela por esse motivo, por ela não ser falsa", disse sincero.

Ele, então, contextualizou suas "amizades" fazendo um comparativo com a viúva de Mc Kevin: "Eu tenho me ferrado muito recentemente com pessoas que na frente me abraça e me beija ‘ai meu fofinho, ai meu príncipe’ e quando é por trás eu soube de tanta coisa que me decepcionou. Descobri através de amigos meus que eu confio muito, de mensagens. Então a Deolane é uma pessoa que fala o que quer, se ela tiver aqui qualquer coisa que ela sentiu, pensou, ela fala, ela vai lá e fala, então eu prefiro essas pessoas que são sinceras.".

