Lucas flerta com sister no BBB 24 e esposa vira inimiga; como defender?

Mais conhecido como Buda, Lucas Henrique surpreende ao flertar Pitel e expor a mulher, Camila Moura, em rede nacional como se nada estivesse acontecendo

Lucas Henrique está sendo detonado nas redes sociais neste domingo, 3. Só se fala nele! Tudo isso porque os internautas tomaram as dores da esposa do carioca, a professora de História Camila Moura. Diante dos últimos acontecimentos na casa do BBB 24 envolvendo o professor de capoeira e Pitel, a moça resolveu desabafar sobre o que está sentindo com toda a exposição que precisou encarar e “detonar” – sem papas na língua – a postura do ex (ao que tudo indica) dentro da casa mais vigiada do Brasil, desde a última festa, na sexta-feira, 1º.

Para contextualizar, vamos relembrar os fatos. Durante uma conversa com Pitel na festa, Lucas disse que a sister estava “bagunçando o seu coração”. Percebendo que estava recebendo um flerte de um homem casado, a assistente social pediu para encerrar o papo. Ele concordou e ressaltou: “Morreu aqui”.

Já em um outro momento, na sala da casa do BBB, Lucas cantou um trecho da música Baiana, de Emicida e Caetano Veloso, deixando no ar que seus sentimentos estavam confusos em relação a companheira de confinamento.

Na manhã deste domingo, a surpresa: Camila apagou todas as fotos que tinha ao lado de Lucas e o deixou de seguir no Instagram. Ela também privou a rede social. Foi aí que o burburinho começou. Horas depois, a professora resolveu deixar a página pública, que tinha apenas 148 seguidores pela manhã, e deixou bem claro, clarísso, na descrição da bio o seguinte: "teamdavi". Pasmem!

Ela também decidiu se manifestar por meio de mensagens via stories, nada amigáveis, e até convidou a mulher de Davi, Mani Rêgo, para organizarem juntas um mutirão em prol do baiano, caso ele caísse no próximo Paredão. Detalhe: Lucas é o o líder da semana e deixou claro que o motorista de aplicativo está na sua mira - e ao que tudo indica, sempre será. Mas ele atendeu ao Big Fone na tarde deste domingo e já está emparedado.

Vamos seguir... Camila também publicou um foto e na caixinha de perguntas questionou se a mala que estava na imagem era dela ou do "Calabreso" (assim mesmo que ela escreveu). Em outro registro, mostrou um cesto com fotos rasgadas do casal e escreveu: "O mundo não gira, ele capota".

E não parou por aí. No X, antigo Twitter, Camila detonou: "É muito cansativo, sabe? Cara, dois meses vivendo em prol dele para isso? Uma coisa é certa, o pão que a Camila amassou, nem o diabo come!".

Enquanto o "fogo queimava" aqui fora, lá na casa do BBB 24, na maior vibe paz e amor, Lucas conversava, de dentro da piscina, com Pitel, que estava deitada de bruços na beira. Ele, então, voltou a flertar com ela. "É que eu fico confuso quando falo com você. Lembra do que eu estava te falando? Você me bagunçou, me bagunçou no jogo", disse.

Todo esse bafafá rendeu centenas de seguidores para Camila Moura, que de 148, passou para 936 mil (até o fechamento deste texto, claro!). Enquanto isso, Lucas, mais conhecido como Buda e Calabreso, seguia com apenas 132 mil (também até este momento); pouco para quem está se exibindo há mais de 50 dias no maior reality show de todos os tempos.

A pergunta que fica no ar é a seguinte: será que os homens (não todos, né minha gente?) ficam cegos, surdos e mudos quando entram no Big Brother Brasil? O que os fazem esquecer a vida que eles têm aqui fora para tomarem uma atitude como esta do Lucas, em rede nacional, e deixar a companheira (ou companheiro) aqui fora fazendo papel de trouxa? Alguém pode me explicar, por favor?

O fato é que se Lucas Henrique tinha um público expressivo aqui fora contra ele, agora também tem contra a pessoa que mais o defendia e torcia para que fosse o campeão desta temporada. Agora, a gente vê uma ex-companheira virando "inimiga", torcendo contra, magoada e, como ela mesmo disse publicamente, com sentimento de vingança. O que podemos desejar agora é muita força para a Camila.