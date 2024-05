Lucas Chumbo atualiza situação dos resgates feitos por surfistas no RS

No Mais Você, Lucas Chumbo pediu que a população foque agora nas doações para a região, que foi assolada pelas enchentes

No Mais Você desta segunda-feira, 13, Lucas Chumbo, um dos surfistas que se mobilizou como voluntário no Rio Grande do Sul, enviou um vídeo para Ana Maria Braga para atualizar a situação dos resgates das vítimas das enchentes no sul do país. Chumbo falou sobre a iniciativa dele e de um grupo de atletas do surfe para ajudar os moradores e pediu ainda que a população foque agora em enviar doações para a região.

"Agora a situação deu uma controlada, os resgates diminuíram. Agora o foco total é nas doações, tudo o que eles precisam, mantimentos, colchão, cobertor, roupas, casacos...", pediu o atleta no vídeo que fez para o programa.

Para a apresentadora, Chumbo falou sobre a iniciativa dos surfistas e fez um agradecimento aos atletas:

"É uma causa que mexeu com o coração de todo mundo. Fez todo mundo colocar a experiência em pilotagem em situações extremas que a gente tem surfando ondas gigantes para salvar vidas desta vez. Foi um time de 12 pessoas, muitos pilotos parceiros que atuam com a gente em Nazaré e ao redor do mundo. Além de todos os pilotos locais do Rio Grande do Sul, todo mundo que surfa com as máquinas estava ali para ajudar", contou.

"Desde o primeiro dia a gente começou as operações focando bastante no resgate das pessoas. A gente conseguiu tirar muita gente... Quero parabenizar a todos os surfistas que vieram de alma e de coração. Fico até arrepiado. Foi uma movimentação linda", reforçou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Chianca "Chumbo" (@lucaschumbo)

Pedro Scooby e Lucas Chumbo reencontram pessoas resgatadas no RS

Pedro Scooby e Lucas Chumbo seguiram para o Rio Grande do Sul há cerca de uma semana para ajudar em resgates de pessoas ilhadas nas regiões afetadas por enchentes. Após uma semana intensa de grande auxílio na linha de frente, os atletas puderam reencontrar moradores que foram encaminhados para um abrigo.

Ao lado de outros voluntários, os ex-BBBs visitaram pessoas resgatadas por eles nos últimos dias. Em registros que circulam nas redes sociais, é possível perceber a alegria e emoção de Scooby e Chumbo, que aparecem brincando com algumas crianças do local. Pedro Scooby também compartilhou em seus stories no Instagram vídeos do momento especial gravados por outras pessoas que também estavam presentes.