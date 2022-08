Lucas Bissoli surge em momento romântico com Eslovênia Marques e se declara: "Motivo do meu sorriso"

O ex-BBB Lucas Bissoli compartilhou alguns cliques românticos com a namorada e se declarou nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 08/08/2022, às 17h02

Lucas Bissoli(32) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns cliques românticos com a namorada, Eslovênia Marques (25). Os dois se conheceram durante a participação do Big Brother Brasil 22 e o namoro seguiu fora do reality.

Nas Imagens publicadas no Instagram na tarde desta segunda-feira, 8, os ex-BBBs aparecem abraçadinhos e também trocando beijos, e na legenda, Bissoli se declarou para amada e celebrou a sua chegada ao Espírito Santo.

"O motivo do meu sorriso: minha Baronesa está em solo capixaba", celebrou o ex-BBB na publicação. Eslô também se declarou nos comentários. "Te amo! Tudo com você do lado se torna incrível", afirmou a ex-sister.

Os internautas encheram a publicação de curtidas e elogios. "Que lindos", disse uma seguidora. "Que Deus abençoe vocês sempre", desejou outra. "Que amor. Lindos e perfeitos", falou uma fã. "O melhor casal", falou mais uma

Confira as fotos de Lucas Bissoli e Eslovênia Marques:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Bissoli (@bissolilucas)

Sem camisa

Recentemente, Lucas Bissoli chamou a atenção dos seguidores ao colocar o corpo para jogo e publicar algumas fotos em camisa em seu Instagram. O ex-BBB apareceu descamisado e vestindo calças jeans ao beber uma xícara de café. "Vai um cafezinho aí?", escreveu Lucas na legenda.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!