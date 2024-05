Luana Xavier fala sobre relação com o corpo após perder 55 kg: "Virada de chave"

"Minha decisão mais acertada", garantiu a atriz e apresentadora Luana Xavier ao falar sobre ter passado pela cirurgia bariátrica

Luana Xavier perdeu 55 quilos após realizar uma cirurgia bariátrica. A atriz e apresentadora, que estreia nesta segunda-feira, 13, a peça 'Pequeno Manual Antirracista', baseada no livro da pensadora Djamila Ribeiro, no Teatro Firjan Sesi Centro, garante que passar por esse procedimento foi a sua "decisão mais acertada".

"Se eu não tivesse passado pela cirurgia bariátrica, eu não conseguiria fazer esta peça. Pelo menos não nos moldes em que ela foi pensada. A interpretação exige muito, física e emocionalmente", confessou ela em entrevista ao jornal Extra.

A artista contou que, apesar de estar vestindo 44, a decisão de fazer a bariátrica não foi apenas por estética. "Foi a minha decisão mais acertada. O mais lindo de tudo para mim nessa cirurgia foi que, pela primeira vez na vida, eu me coloquei como prioridade. Eu sempre penso em todo mundo. Tenho uma família com muita gente idosa... sou sacerdotisa de umbanda, tenho filhos de santo para tomar conta... É tanta gente para eu cuidar, que eu nunca tinha me colocado no topo. Dessa vez, falei: 'Luana, se você não fizer isso por você, ninguém mais vai fazer'. Essa foi a minha a virada de chave", relembrou.

Luana começou a pensar na cirurgia após ser desligada inesperadamente da apresentação do 'Saia justa', do GNT, em janeiro do ano passado. Antes disso, ela também tinha sido sondada para participar do quadro 'Danca dos Famosos', no programa Domingão com Huck, na Globo. "Eu só pensava: 'não tenho disposição física pra isso'. Acabou não acontecendo, e lá no fundo eu agradeci. Se esse convite fosse oficializado, eu não ia conseguir dizer 'não' e ia me frustrar. Eu estava sedentária, hipertensa e pré-diabética. Subia um lance de escada e já ficava ofegante", explicou a famosa, que já estava com mais de 150 kg: "Não tinha noção, me olhava no espelho e não me via desse jeito."

"Quando fui demitida do programa, pensei: 'de repente, é Deus falando comigo: é agora ou nunca'. Eu ia ter tempo para cuidar de mim. Comecei a pesquisar um cirurgião que me passasse confiança, fiz os exames e só falei sobre a decisão para a minha família porque sou uma pessoa influenciável, não vou mentir. Se no meu processo de pré-operatório alguém me dissesse 'não faz, não; eu fiz e deu ruim', eu ia acabar desistindo", ressaltou.

Melhora na autoestima

A perda de peso também melhorou a autoestima de Luana Xavier. A atriz contou que aos 36 anos nunca conseguiu assumir um relacionamento. "Nunca namorei na vida. Comecei a sair com um cara negro e entendi que essa questão da solidão da mulher negra é um buraco mais embaixo do que eu imaginava. É muito estranho o receio ou a vergonha que ele tem de aparecer comigo publicamente. Comecei a levar isso, inclusive, para a terapia. Ele é um cara solteiro, sem filhos, não tem ex-mulher, é independente, mora em apartamento próprio, tem o trabalho dele, a grana dele, não depende de pai e mãe... Aí eu fico me perguntando: qual é o problema? Quem deveria ter essa preocupação era eu, que sou uma pessoa relativamente conhecida", desabafou.

"Estou aprendendo, não sabia flertar. Achava que isso estava ligado à minha timidez, mas entendi que também tinha a ver com a baixa autoestima. Agora eu consigo chegar num samba e dar uma esbarrada no ombro do cara pra ver qual é. Antes, eu não tinha essa coragem porque a minha sensação era que os homens não estavam olhando para mim, não faziam nenhuma questão. E eu sei que isso está muito ligado ainda à ideia de viver numa sociedade preconceituosa, achar que mulheres gordas não são admiradas", refletiu.

Luana está feliz com a decisão que tomou e também por estar se sentindo mais disposta, contudo, ainda precisa lidar com as críticas que recebe devido à mudança. "Leio mensagens do tipo: 'Não era você a defensora do corpo livre?'. E respondo: 'Sou defensora do corpo livre mesmo, inclusive do corpo que era gordo e está ficando magro. A pessoa pode ser o que ela quiser", reforçou ela, contando que percebeu de fato a transformação que passou após uma viagem de avião. "Cruzar as pernas e poder dispensar o extensor do cinto de segurança me fez chorar de emoção. Que sensação incrível!", finalizou.