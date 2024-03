Luana Piovani rebate crítica de portugueses: 'Não me gastem'

Após falar de costume da alimentação em Portugal, Luana Piovani rebate críticas dos portugueses e esclarece sua declaração

A apresentadora Luana Piovani causou ao fazer uma declaração sobre o povo português. Morando em Portugal há anos, a famosa contou que eles não têm o costume de beber refrigerante nas refeições como os brasileiros fazem.

A observação da artista foi feita em forma de elogio, contudo, o comentário não agradou alguns. "Refrigerante é uma maldição brasileira que a gente herdou dos Estados Unidos. Não existe refrigerante em Portugal. Ninguém toma. O que criança bebe lá? Água", disse ela na ocasião.

Em uma entrevista ao apresentador Manuel Luis Goucha, a loira então rebateu e se defendeu das críticas sobre sua fala. "Eu fico extremamente chateada de saber que eu faço um elogio e as pessoas não conseguem ter compreensão de texto para entender", disse. "Vocês são sofisticados. No Brasil, as pessoas colocam Coca-Cola na mamadeira e dão para neném", declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luana Piovani (@luapio)

Luana Piovani critica Xuxa e defende fala de Fernanda

Após a apresentadora Xuxa criticar a fala de Fernanda sobre maternidade no BBB 24, a atriz LuanaPiovani saiu em defesa da sister em suas redes sociais. Nesta sexta-feira, 22, a loira rebateu os comentários da Rainha dos Baixinhos e ressaltou a luta da confeiteira como uma mãe solo.

Para quem não acompanhou, Fernanda afirmou no reality show da Globo que tem dias que ela tem vontade de bater em seus filhos. Já Xuxa, que sempre fez campanha contra a violência infantil, repreendeu a sister em seu Instagram e ganhou uma resposta de Piovani.

"Sobre a menina que falou sobre a exaustão de ser mãe, como a gente fica completamente chapada, sem ação, às vezes enlouquecida, subindo pelas paredes, com os nervos à flor da pele, e vem criticar? Ah gente, pelo amor de Deus. Amigos, amigos, negócios à parte. Teve uma filha, com a vida que pediu a Deus, com 350 pessoas do lado", disse Luana. Veja mais aqui.