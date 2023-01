Luana Piovani posta reflexão: "Maturidade é conseguir manter sua energia"

Em meio à crise com Luana Piovani, Cíntia Dicker e Pedro Scooby pararam de seguir a artista

Após Cíntia Dicker (36) pedir respeito em uma mensagem publicada nas redes sociais, Luana Piovani (46) compartilhou uma reflexão na qual fala sobre se manter em paz em meio a tempestades.

"Maturidade é conseguir manter sua energia do jeito que você quer que seja quando alguém próximo a você está tentando arrastá-lo em sua tempestade. Você os ouve, você oferece suporte, mas ao mesmo tempo você deixa a tensão deles ser deles e você deixa sua paz ser sua", postou nos stories.

Luana Piovani abriu o jogo sobre Pedro Scooby em documentário

As confusões que envolvem Luana Piovani e Pedro Scooby (34) continuam a dar o que falar nas redes sociais. A artista, que durante o BBB 22 foi uma das grandes apoiadoras do surfista fora do reality, voltou a fazer duras críticas ao ex-marido.

Em postagem feita em seu perfil no Instagram no sábado, 31, Luana disse que não vai mais aliviar para Scooby quanto às responsabilidades da paternidade e ainda relembrou quando participou do documentário do ex-BBB para o Globoplay.

"Acabou a festinha! Chega de co-protagonizar reality e documentário da Globoplay pra quem não me respeita" , disse ela, que na época surpreendeu ao aparecer com elogios a Pedro e ressaltando o quanto seus filhos amavam o pai.

Intitulado "A Vida É Irada, Vamos Curtir!", o documentário de Pedro Scooby relembrou o relacionamento do surfista com a atriz, que durou oito anos. Na ocasião, Luana afirmou que os constantes esquecimentos e a falta de responsabilidade do carioca foi o principal motivo do término .

Segundo Luana, o momento decisivo para o fim do casamento aconteceu durante uma viagem em família, quando Pedro ficou responsável por renovar a estadia, mas acabou esquecendo e comprometendo as férias.

"Aí ele me liga pedindo desculpa porque tinha esquecido, e eu tinha até 13h do outro dia para sair, porque o imóvel já tinha sido alugado. Com três crianças e doze malas", lembrou ela, que completou: "Quando desliguei o telefone, eu tirei a aliança do dedo, coloquei na mesa".