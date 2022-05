Luana Piovani manda recado para o ex, Pedro Scooby: 'Coração está em paz'

Luana Piovani comemora o reencontro dos filhos com o pai, Pedro Scooby

CARAS Digital Publicado em 20/05/2022, às 13h42

A atriz Luana Piovani mandou um recado nas redes sociais sobre o seu ex-marido, Pedro Scooby, que é o pai dos seus três filhos. Ela contou que surfista voltou para Portugal e já está com os filhos. Assim, a artista comemorou ao ter alguns dias de descanso da correria com as crianças.

“Agora, sim, temos uma mãe extremamente feliz e tranquila. Sim, porque o pai está on e, talvez, a mãe consiga ficar off. Bem-vindo, pedro. Que coisa boa você em casa com as crianças. Agora meu coração está em paz”, disse ela nos stories do Instagram.

Vale lembrar que Luana Piovani ficou com os filhos durante os quase quatro meses que ele ficou no Brasil para participar do Big Brother Brasil 22.