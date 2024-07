Luana Piovani faz desabafo forte após Iza expor traição: "Baita gatilho"

Depois que Iza anunciou o fim de seu relacionamento com Yuri Lima, Luana Piovani gravou um vídeo nesta quinta-feira, 11, para apoiar a cantora

Depois que Izaanunciou o fim de seu relacionamento comYuri Lima, Luana Piovani gravou um vídeo nesta quinta-feira, 11, para apoiar a cantora. Em seu desabafo, a atriz comentou que as mulheres frequentemente enfrentam esse tipo de situação e também disse que se identifica com Iza, já que a cantora também está se tornando uma mãe solo.

"Não tem como, ela vai viver essa dor por mais amor que ela tenha, por mais pessoas que a abracem, ela está vivendo essa dor e não vai passar rápido. Fico triste porque conheço, não na situação dela, mas a dor por tudo que representa a fantasia não dar certo, a frustração que é. A gente investe nosso amor, o tempo, a vida, nossas ideias", iniciou ela.

"Foi um baita gatilho essa história para mim, porque estou vendo uma mana virar mãe solo e estou imaginando o aperto no peito dela, isso me entristece demais. Meus filhos todos no Brasil, terminei meu namoro, então a falta está enorme", iniciou Piovani.

"Quando a gente vive um trauma de abandono, toda vez que a gente passa por uma despedida, é como se esse abandono reativasse, é como se você assistisse ao seu abandono. Estou falando isso porque, toda vez que vejo uma mulher virar mãe solo, assisto à minha história", complementou Luana.

"É muito triste. Claro, cada um tem a sua história, a minha história não é parecida com a da nossa mana maravilhosa [Iza], mas é nesse lugar de, de repente, virar mãe solo, porque você vive a sua frustração falida, não tem ninguém que case não querendo dar certo e não fantasiando uma vida em família", opinou.

A atriz contou que viveu essa fantasia durante seu casamento com Pedro Scooby e que sofreu com a separação. "Vivi essa fantasia da vida em família boa durante uns quatro anos, aí a fantasia acabou. Dói em mim praticamente todos os dias a minha frustração da minha vida em família não ter dado certo, porque é muito triste tudo o que acontece depois", desabafou ela.

"Fico muito triste por ela passar por isso no final da gestação. É claro que está todo mundo mandando energias positivas e querendo que ela fique bem, mas já passei por uma gestação, por um parto, pelo primeiro filho, por uma amamentação, e é tão difícil", finalizou.

Veja o desabafo: