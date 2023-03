Luana Piovani e Jojo Todynho expõem batalhas e abrem caminho para busca por justiça

Batalha judicial travada por Luana Piovani e Jojo Todynho motivam mulheres a buscarem por seus direitos

Polêmicas envolvendo separações entre famosos sempre existiram, mas nos anos seguintes o assunto tem se tornado cada vez mais destaque na mídia. Isso porque diversos artistas passaram a expor as dificuldades e suas batalhas judiciais contra seus ex-maridos. Nomes como Luana Piovani (46) e Jojo Todynho (25) têm encabeçado o tema.

Em janeiro deste ano, Luana Pivoani, por exemplo, chocou os seguidores ao revelar que Pedro Scooby moveu um processo para impedi-la de citar situações de irresponsabilidade paterna na web. Jojo Todynho também revelou que estava iniciando um processo contra seu ex-marido, Lucas Souza, por conta de difamação.

Mas o que a intimidade dessas famosas acabam ensinando a pessoas comuns? Conforme o advogado Vitor Lanna, as mulheres estão se tornando maioria na hora de buscar ajuda jurídica para resolver problemas familiares.

"As mulheres, atualmente, vêm sendo maioria na procura pela solução definitiva do problema familiar que elas vivenciam. Cada vez mais se percebe que as mães estão mais cientes de seus direitos e fortalecidas a buscar a sua liberdade de forma definitiva”, disse Vitor.

Com cada vez mais informações e casos de famosas sendo expostas, isso mostra que mulheres estão saindo em busca de seus direitos. Só em 2021, segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), houve um aumento direto em ações promovidas por mulheres no país: mais de 17%.

"No mercado da advocacia de família é perceptível o aumento substancial no volume de ações judiciais promovidas pela mulher, tanto na busca pela pensão para os filhos quanto para garantir direitos patrimoniais decorrentes da partilha de bens", afirmou.

"O movimento de fortalecimento do discurso de empoderamento começa a surtir efeitos no judiciário e, portanto, defender as mulheres significa, na larga maioria dos casos, estar do lado da liberdade", conclui.

Outras artistas que fizeram questão de não esconder detalhes envolvendo o fim do seu casamento foram Shakira e Titi Muller. A apresentadora brasileira deixou muitos fãs de boca aberta ao revelar que sofreu agressões do ex-marido Tomás Bertoni.

Agora passado alguns anos da separação, ela disse que sofreu com um processo para censurá-la. "Tem uma liminar que o meu ex-marido pediu para que eu não citasse ele e nem pessoas da família dele em rede social sob multa. Isso é absolutamente inconstitucional. Enfim, eu estou aí sob mordaça", disse.