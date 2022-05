Luana Piovani comenta sobre caso de Johnny Depp e Amber Heard

A atriz Luana Piovani deu seu parecer sobre o caso envolvendo Johnny Depp e Amber Heard

CARAS Digital Publicado em 30/05/2022, às 21h27

Nesta segunda-feira, 30, Luana Piovani (45) decidiu se manifestar por meio do seu Instagram sobre o julgamento do caso de Johnny Depp (58) e Amber Heard (36).

O caso entre as estrelas de Hollywood já dura mais de seis semanas e o veredito indicará se houve difamação de algumas das partes. O caso Depp X Heard ainda está em andamento e o tribunal volta às suas atividades nesta próxima terça-feira.

A atriz estava se arrumando para um trabalho em Portugal, e decidiu comentar o caso em seus stories. "Que coisa triste, que coisa que me deprime. Tanto ver os depoimentos das testemunhas dela, quanto das testemunhas dele. É triste ver o que pode virar um amor. Como os seres humanos conseguem ir tão baixo", desabafou.

Luana ainda se posicionou sobre o veredito do julgamento. "Estava aqui pensando, este juíz [que no caso se trata da juíza do condado de Fairfax no estado americano da Virginia] está em maus lençóis. A sensação que me dá é que era uma relação completamente e abusiva de ambas as partes", opinou a artista.

A mãe de Dom (10), Bem (6) e Liz (6) já esteve em um relacionamento abusivo com o ator Dado Dolabella (41) e se impactou com o caso. "Não acredito que nenhum dos dois seja exatamente o culpado. Eles foram deixando a relação crescer dentro deste lugar completamente agressivo, instável e cruel", ainda disse a atriz.

