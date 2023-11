Luana Andrade teve crise de choro por culpa da aparência: "Tá me incomodando"

Luana Andrade teve crise de choro por culpa da aparência; ela morreu aos 29 anos

Fãs da influenciadora Luane Andrade resgataram nesta terça-feira, 7, um vídeo da jovem aos prantos na época em que participou do reality Power Couple. Na época, ela se incomodou com o próprio visual e procurou o namorado, João Hadad. O momento foi exibido pelo programa, em 2022.

"Eu tô me sentindo mal, minha pele, tudo tá me incomodando", declara ela na gravação. A modelo surge muito abalada e vai às lágrimas. Imediatamente, o bonitão consola a artista. "Você tá linda no vídeo", diz ele abraçando a bela.

Em outra fala, ela justifica o momento de fragilidade que demonstrou durante o programa. "Eu já queria desabafar, mas quando vi ele depois da prova, eu desabei", disse ela ainda emocionada e insegura com o próprio rosto.

Luana Andrade morreu após complicações de uma cirurgia de lipoaspiração. Ela chegou a sofrer quatro paradas cardíacas após ser internada para o procedimento. Assistente de palco do Domingo Legal, ela esteve normalmente ao vivo durante o programa que foi exibido neste final de semana pelo SBT.

Morte foi anunciada por amigos

A morte da dançarina Luana Andrade, que ficou famosa ao participar da sexta edição do Power Couple, foi revelada nesta terça-feira (7). Em publicações nas redes sociais, amigos próximos prestaram homenagens para a jovem e geraram uma comoção, já que ela estava no auge.

Até o momento, a causa da morte de Luana Andrade não foi revelada. Em vários posts, amigos estão lamentando a partida precoce da dançarina que era seguida por mais de 260 mil pessoas. "Tão jovem! Difícil de acreditar... Que Deus a receba de braços abertos", escreveu um. "Lu descanse em paz princesa. Com certeza você está num lugar especial ao lado de Deus. Você fez a diferença nessa vida de forma íntegra e amorosa em tudo. Sentiremos sua falta minha querida", escreveu outro.

Veja: